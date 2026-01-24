W listopadzie 2025 roku, z okazji swojego siedemdziesięciolecia Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny opublikowała Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego. To inicjatywa unikatowa, pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie. Punktem odniesienia jest dla niej amerykański Narodowy Rejestr Filmowy Biblioteki Kongresu.

Początkowo na Liście Polskiego Dziedzictwa Filmowego znalazło się 70 filmów. Teraz jest okazja na jej poszerzenie.

"W 2026 roku Lista zostanie rozszerzona o kolejne dziesięć tytułów, a o ich wyborze decyduje zarówno Zespół kuratorski LPDF, jak i publiczność. Do 25 stycznia jest jeszcze szansa na zgłoszenie swoich propozycji" - brzmi komunikat.

Każda osoba może zgłosić jeden film fabularny, dokumentalny, animowany lub eksperymentalny, krótko lub lub pełnometrażowy, zrealizowany nie później niż w 2006 roku. Spośród propozycji publiczności zespół kuratorski wybierze tytuły, które wzbogacą listę.

Ważne: Aby głos był ważny, trzeba upewnić się, czy filmu na ma już na liście ogłoszonej w 2025 roku.

Jak wziąć udział w poszerzeniu listy?

1. Wybierz film, który Twoim zdaniem zasługuje na miejsce na liście.

2. Sprawdź, czy nie został już zgłoszony w 2025 roku - kliknij

3. Wyślij zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie FINA.

Głosowanie trwa tylko do 25 stycznia 2026 roku.

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego, zainicjowana w 2025 roku, obejmuje obecnie 70 tytułów i służy identyfikowaniu oraz ochronie najważniejszych dzieł polskiej kinematografii.

