Ostatnia rola gwiazdy "Ogniem i mieczem". Zmarła w trakcie prac nad filmem

Światowa premiera filmu odbędzie się w ramach Concorso Cineasti del Presente (Filmmakers of the Present Competition), konkursu, który prezentuje najciekawsze debiuty i drugie filmy pełnometrażowe.

"Demony": Co wiemy o filmie?

Natalia Worożbyt należy do najbardziej wyrazistych głosów współczesnego kina ukraińskiego. Jej pełnometrażowy debiut, "Złe drogi" (Bad Roads), zachwycił krytyków na festiwalu w Wenecji, zdobywając nagrodę w sekcji Critics' Week i był z sukcesem pokazywany na kilkudziesięciu innych festiwalach.

Akcja "Demonów" rozgrywa się w burzliwych latach po upadku Związku Radzieckiego. Bohaterką jest Nina - charyzmatyczna kobieta, która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. Mając nadzieję na wspólne nowe życie, szybko odkrywa, że mistyczna ziemia Połtawy - gdzie czarownice żyją obok zwykłych mieszkańców, a zmarli rozmawiają z żywymi - stopniowo ujawnia prawdziwą naturę mężczyzny, którego wpuściła do swojego domu.

Ostatni film gwiazdy "Ogniem i mieczem"

W głównej roli występuje Rusłana Pysanka, aktorka znana polskim widzom z roli Horpyny w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana.

"Demony" to ostatni film Pysanki: aktorka zmarła w lipcu 2022 roku, gdy produkcja była jeszcze w toku - ukończono wówczas około 90 procent zdjęć z jej udziałem. Po jej śmierci twórcy dopracowali finałowe sekwencje, zachowując pierwotną wizję reżyserki i oddając hołd pamięci aktorki. Premiera w Locarno będzie więc również wyjątkowym pożegnaniem z tą wybitną artystki.

Film powstał przy wsparciu Ukrainian State Film Agency oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskimi koproducentami są Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska i Izabela Wójcik (Apple Film Production) oraz Magdalena Zimecka (Orka).

Międzynarodowym agentem sprzedaży filmu jest Celluloid Dreams, od 30 lat wprowadzająca na najważniejsze festiwale i rynki świata filmy wybitnych twórczyń i twórców, jak choćby Gus Van Sant, Jafar Panahi czy Michael Haneke.

79. edycja Locarno Film Festival odbędzie się od 5 do 15 sierpnia 2026 roku.