"Oslo": Ruth Wilson i Andrew Scott w nowym filmie HBO [zwiastun]

Porozumienia z Oslo są tematem nowej produkcji stacji HBO zatytułowanej „Oslo”. Serial, w którym w rolach głównych wystąpili Ruth Wilson („The Affair”) oraz Andrew Scott („Sherlock”) zadebiutuje już 29 maja tego roku. Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun tej produkcji.

Andrew Scott i Ruth Wilson w filmie "Oslo" /HBO

Serial "Oslo" to adaptacja uhonorowanej nagrodą Tony sztuki pod tym samym tytułem autorstwa J.T. Rogersa z 2016 roku. Rogers jest też autorem scenariusza serialu, który wyreżyseruje inny zdobywca nagrody Tony, Bartlett Sher. Będzie to jego ekranowy debiut, jeśli nie liczyć wyreżyserowanego przez niego musicalu "Król i ja" z 2018 roku, który został zarejestrowany w celu pokazania go szerszej publiczności.



Serial "Oslo" opowie o zakulisowych rozmowach, niespodziewanych przyjaźniach i cichym bohaterstwie małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy w 1993 roku doprowadzili do podpisania Porozumień z Oslo. Pomogło im w tym dwoje Norwegów - ministra spraw zagranicznych Norwegii, Mona Juul (w tej roli Ruth Wilson) oraz jej mąż, socjolog Terje Rod-Larsen (Scott) - czytamy w oficjalnym opisie fabuły produkcji HBO.



Porozumienia z Oslo zakończyły rozpoczęte w 1991 roku rozmowy izraelsko-palestyńskie mające na celu wzajemnie uznanie Izraela oraz Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Zostały zawarte w 1993 roku w Oslo, a później podpisane w Waszyngtonie.



W pozostałych rolach w serialu "Oslo" wystąpili uznani aktorzy izraelscy i palestyńscy, m.in. Salim Daw ("Fauda"), Waleed Zuaiter ("The Spy"), Jeff Wilbusch ("Unorthodox"), Igal Naor ("Fauda"), Dov Glickman ("Shtisel"), Rotem Keinan ("Fauda"), Itzik Cohen ("Fauda") oraz Tobias Zilliacus ("Hipnotyzer"). W roli Szymona Peresa zobaczymy Sassona Gabaya ("Sztokholm").