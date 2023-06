Do tej pory było tak, że do walki o Oscary można było zgłaszać filmy, które były wyświetlane przez siedem dni w kinach jednego z sześciu amerykańskich miast (Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta). Ułatwiało to ubieganie się o nominacje filmom wyprodukowanym przez serwisy streamingowe. Do walki o Oscary wystarczyła limitowana premiera kinowa ograniczająca się do kilku kin. Teraz tak łatwo już nie będzie. Filmy, które będą miały premierę w 2024 roku, będą musiały spełnić dodatkowe wymagania, by ubiegać się o nominację w kategorii dla najlepszego filmu roku.

Oscary 2024: Duże zmiany w najważniejszej kategorii

Wśród wprowadzonych teraz przez AMPAS zmian jest m.in. konieczność szerszej dystrybucji kinowej kandydujących do Oscara dla najlepszego filmu produkcji. Muszą one być pokazywane przez siedem dni w kinach dziesięciu z pięćdziesięciu najważniejszych amerykańskich rynków nie później niż w 45 dni po oficjalnej premierze. Dystrybutorzy filmów, które trafią do kin pod koniec 2024 roku muszą przedstawić Akademii do weryfikacji szczegółowy plan ich dystrybucji na początek kolejnego roku. Spełnienie warunków dopuszczalności musi zakończyć się do 24 stycznia 2025 roku. AMPAS zaznacza, że warunki te obowiązywać będą póki co w najważniejszej kategorii, ale nie wyklucza wprowadzenia ich dla wszystkich pozostałych.

"Podobnie jak każdego innego roku, również i teraz dokonaliśmy odświeżenia naszych zasad dopuszczalności do Oscarów. Wspierając naszą misję celebrowania i honorowania sztuki filmowej, mamy nadzieję, że wydłużenie przez nas okresu, w jakim filmy muszą być wyświetlane w kinach, by móc zdobyć Oscara, zwiększy ich widoczność na świecie i zachęci widzów do oglądania ich w kinach. Na podstawie przeprowadzonych przez nas rozmów z twórcami, jesteśmy przekonani, że zyskają na tym artyści i miłośnicy kina" - oświadczyli Bill Kramer i Janet Yang z AMPAS. Wiadomo, że wśród rozważanych reguł dopuszczalności było wydłużenie okresu wyświetlania filmów w kinach przez dwa tygodnie.

Decyzja AMPAS nie pozostała bez reakcji przedstawicieli Krajowego Związku Właścicieli Kin (NATO). "W imieniu mężczyzn i kobiet pracujących w kinach na terenie całego kraju bijemy brawo i dziękujemy Akademii Filmowej za wprowadzone przez nią zmiany. Decyzja ta utwierdza nas w przekonaniu, że aby w pełni zostać docenionym jako forma sztuki, filmy muszą być pokazywane w warunkach, do których je stworzono. Najlepsze filmy na świecie wypadają najlepiej na dużym ekranie" - czytamy w oświadczeniu prezesa NATO, Michaela O'Leary’ego.