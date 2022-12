Oscary 2023: "IO" Jerzego Skolimowskiego z szansami na Oscara? Znalazł się na "krótkiej liście"

W środę Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła krótkie listy filmów mogących ubiegać się o Oscara w kilku kategoriach. Oprócz najlepszego filmu zagranicznego ogłoszono również produkcje, które mogą ubiegać się o nominację w takich kategoriach jak najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny czy najlepszy pełnometrażowy film animowany.



Na liście 15 filmów zagranicznych, które mogę powalczyć o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film zagraniczny znalazły się obok "IO" takie tytuły jak "Cairo Conspiracy", "Argentyna, 1985", "The Quiet Girl", "W gorsecie", "Return to Seul", "Bliżej", "Holy Spider", "Saint Omer", "Na Zachodzie bez zmian", "Bardo, fałszywa kronika garści prawd", "Last Film Show", "Turkusowa suknia", "Joyland" "Decision to Leave".

95. gala wręczenia Oscarów dbędzie się 12 marca 2023 roku.

"IO": O czym opowiada najnowszy film Skolimowskiego?

"IO" Jerzego Skolimowskiego , to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina francuskiego - filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. Tytułowym bohaterem filmu jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (w tej roli Sandra Drzymalska ). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością.



Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt, do cyrku wkraczają komornicy, ta dwójka musi się rozdzielić.



Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Pewnego wieczoru niespodziewanie odwiedza go Kasandra, która - pamiętając o jego urodzinach - przynosi IO ciastko marchewkowe. Po chwili jednak odjeżdża, poganiana przez swojego chłopaka (Tomasz Organek). Zwierzę ciągle za nią tęskni i postanawia ją odszukać. Ucieka z gospodarstwa, gubi się w lesie, a następnie zostaje przygarnięte na chwilę przez grupę kiboli. W dalszej części wędrówki osiołek trafia pod opiekę kierowcy tira ( Mateusz Kościukiewicz ) i włoskiego księdza (Lorenzo Zurzolo), który zabiera go do posiadłości hrabiny ( Isabelle Huppert ).

