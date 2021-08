Oscary 2022: Pandemia krzyżuje plany Amerykańskiej Akademii Filmowej

Akademia właśnie podjęła decyzję o tym, że do końca roku odwołane zostaną wszelkie zaplanowane wcześniej spotkania jej członków, a także pokazy pretendujących do Oscarów filmów, na których akademicy mogliby się pojawić osobiście.



Przewodnicząca Akademii Dawn Hudson wysłała do jej członków list, w którym wyraża nadzieję, że w miarę możliwości osobiste spotkania zostaną wznowione wiosną 2022 roku.



Biorący udział w głosowaniu oscarowym akademicy wciąż mogą oglądać filmy rozważane pod kątem przyszłorocznych Oscarów na specjalnej wirtualnej platformie, która rozpoczęła swoją ponowną działalność w tym tygodniu. Pierwszymi filmami, jakie się tam znalazły, były "Annette", "Książę w Nowym Jorku 2", "Mitchellowie kontra Maszyny" oraz "Wojna o jutro".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Annette" [trailer] materiały prasowe

Jednocześnie nie została zmieniona data otwarcia Muzeum Akademii, które mieścić się będzie w Los Angeles. Muzeum ruszy ze swoją działalnością 30 września. Za sprawą obostrzeń koronawirusowych odwiedzić go będzie mogła jedynie połowa liczby gości przewidzianej dla tej placówki, a zwiedzający będą zobligowani do noszenia masek wewnątrz budynku.

Wideo "Książę w Nowym Jorku 2": Official Trailer

"Mamy nadzieję, że zobaczymy was w naszym muzeum i nie możemy doczekać się, aż niedługo znów będziemy mogli spotkać się osobiście" - napisała w liście Hudson. Dała przy tym do zrozumienia, że wkrótce mogą zostać otwarte też biura Akademii, które mieszczą się w Los Angeles, Nowym Jorku i Londynie. Mają one ruszyć jesienią, ale termin ten może ulec zmianie w zależności od panującej sytuacji.

Czytaj więcej:

Tom Cruise został okradziony na planie filmu "Mission: Impossible 7"

"Spider-Man: Bez drogi do domu". Zwiastun filmu pobił rekord wszech czasów!

"Nie czas umierać". Potrzebne będą dokrętki do nowego Bonda!

Pierwszym zaplanowanym wydarzeniem organizowanym przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej jest to, podczas którego wręczone zostaną honorowe Oscary. Trafią one do Samuela L. Jacksona. Elaine May i Liv Ullman, a nagrodę za działalność humanitarną imienia Jeana Hersholta otrzyma Danny Glover.

94. ceremonia rozdania Oscarów została zaplanowana na 27 marca 2022 roku.

Oscary 2021: Najpiękniejsze kreacje 1 / 19 Amanda Seyfried Źródło: Getty Images Autor: Chris Pizzello-Pool udostępnij