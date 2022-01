Oscary 2022: Kto poprowadzi uroczystą galę?

94. gala rozdania Oscarów odbędzie się 27 marca. Kilkanaście dni temu oficjalnie ogłoszono, że - po kilku latach przerwy - ceremonia będzie miała prowadzącego. Teraz okazuje się, że może być ich więcej. Wszystko po to, by - po historycznym spadku wyników oglądalności - przyciągnąć przed ekrany jak największą liczbę widzów. Ubiegłoroczna ceremonia rozdania Oscarów znalazła się poza listą 100 najchętniej oglądanych programów w USA.

Oscary 2022: Kto poprowadzi galę?

Ostatnią gwiazdą, która prowadziła rozdanie Oscarów, był showman Jimmy Kimmel - robił to w 2017 i 2018 roku. Jego następcą miał być w 2019 roku aktor Kevin Hart, który zrezygnował po oskarżeniach o homofobię. Od tamtego czasu oscarowe ceremonie nie miały prowadzącego.



"Variety" podkreśla, że powierzenie kilku gwiazdom poprowadzenia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej może sprawić, że poprawią się wyniki oglądalności - każda przyciągnie przed ekran nieco inną grupę odbiorców. Przypomina też, że gala z 1983 roku, która miała aż czwórkę prowadzących, była jedną z najchętniej oglądanych w historii.



Kto zatem może poprowadzić tegoroczne rozdanie Oscarów?

"Variety" informuje, że tej roli z pewnością nie podejmie się - mimo ogromnej popularności - Dwayne "The Rock" Johnson . Powód jest prozaiczny - aktor ma tak napięty grafik, że nie jest w stanie wziąć na siebie kolejnej roli.



"Variety" podaje, że nie jest rozważany powrót Jimmy'ego Kimmela w roli prowadzącego. Nie ma też mowy o tym, by w tej roli ostatecznie wystąpił Kevin Hart - podobno było to nawet rozważane, ale aktor ma w planach kręcenie filmu w Europie.

Mało prawdopodobne jest również, by tegoroczną galę - mimo niekwestionowanej popularności - poprowadzili Tom Holland i jego partnerka Zendaya . Tu również przeszkodą są kalendarze pełne zobowiązań.



"Variety" ocenia, że optymalnym rozwiązaniem może być powierzenie roli prowadzących Oscary trójce aktorów, grających w wyprodukowanym przez platformę Hulu popularnym serialu kryminalnym "Only Murders in the Building". Chodzi o Selenę Gomez, Steve'a Martina i Martina Shorta. Steve Martin jako jedyny z tego grona trzykrotnie prowadził już oscarową galę. Prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich przyznał w rozmowie z "Variety", że byłby bardzo zadowolony z wyboru właśnie tej trójki. Jak podkreślał, całe trio cieszy się dużą sympatią widzów.



Polskie szansy na Oscara

8 lutego ogłoszone zostaną oscarowe nominacje. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca 2022 roku w hollywoodzkim Dolby Theatre.

Polskim filmem, który wciąż ma szansę na walkę o Oscara, jest krótkometrażowa "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. W gronie potencjalnych nominowanych są też dwaj polscy operatorzy - współpracujący od lat ze Stevenem Spielbergiem Janusz Kamiński (za "West Side Story") i współpracownik Ridleya Scotta - Dariusz Wolski (za "Dom Gucci").



Film "Sukienka" opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko historia kobiety, spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości.

To wbrew pozorom uniwersalna opowieści o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice. Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski.

Wideo "Sukienka" [trailer]

