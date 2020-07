Oscary 2021: Kiedy poznamy polskiego kandydata?

Do 11 sierpnia mamy poznać polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wiadomo już, jaki będzie skład polskiej komisji oscarowej.

Kto będzie miał szansę na Oscara w 2021 roku?

Jak poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej, na czele komisji stanął Jan A. P. Kaczmarek - kompozytor i laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela".



Oprócz niego w skład gremium wybierającego polskiego kandydata do Oscara wchodzi jeszcze 5 osób. To szef PISF Radosław Śmigulski, Łukasz Żal - autor zdjęć m.in. do "Idy" i "Zimnej wojny" oraz Leszek Bodzak - producent takich filmów jak "Boże ciało" i "Ostatnia rodzina".

Kolejni członkowie komisji to Dorota Kobiela - reżyserka animowanego "Twojego Vincenta", który kilka lat temu walczył o Oscara i Małgorzata Szczepkowska-Kalemba - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.

Ostatnim polskim kandydatem do Oscara było "Boże Ciało" Jana Komasy. Film zdobył nominację, podobnie jak rok wcześniej "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, ale ostatecznie przegrał z koreańskim "Parasite".

Kilka tygodni temu Komasa otrzymał zaproszenie do dołączenia do grona członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.



W 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (obecnie to kategoria "najlepszy film międzynarodowy") zdobyła "Ida" Pawła Pawlikowskiego. To jedyny polski film, któremu udało się osiągnąć taki sukces.

93. gala rozdania Oscarów ma odbyć się 25 kwietnia 2021 roku. Listę nominowanych filmów poznamy 15 marca.



Autor: Maciej Nycz