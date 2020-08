Oscary 2021: Jest już lista polskich kandydatów

Znane są już filmy, spośród których wybrany zostanie polski kandydat do Oscara. Kiedy zostanie podjęta decyzja w tej sprawie?

Który polski film będzie walczył o Oscara? /Getty Images

Na zgłoszenie do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy ma szansę siedem polskich produkcji.

Decyzję podejmie sześcioosobowa Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka, która zbierze się 10 sierpnia.

Filmy zgłoszone w naborze na polskiego kandydata do Oscara to:



"Sala samobójców. Hejter", reż. Jan Komasa

"Sweat", reż. Magnus von Horn

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", reż. Jan Holoubek

"Śniegu już nigdy nie będzie", reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

"Supernova", reż. Bartosz Kruhlik

"Klecha", reż. Jacek Gwizdała

"Zabij to i wyjedź z tego miasta", reż. Mariusz Wilczyński

W składzie Komisji Oscarowej zaleźli się: Jan A.P. Kaczmarek (Przewodniczący Komisji) - kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel", Radosław Śmigulski - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Leszek Bodzak - producent, nominacja do Oscara dla filmu "Boże Ciało", Dorota Kobiela - reżyserka, nominacja do Oscara dla filmu "Loving Vincent", Łukasz Żal - autor zdjęć, nominacje do Oscara za zdjęcia do filmów "Ida" i "Zimna wojna" oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.

93. galę nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zaplanowano na 25 kwietnia 2021 roku.

