Oscarowa ekipa nowej adaptacji. Ten film będzie skazany na sukces?

Trzech nominowanych do Oscara gwiazdorów w jednym filmie

Co powiecie na połączenie Ralpha Fiennesa, Colina Farrella i Wagnera Moury w jednej produkcji? Szykuje się adaptacja popularnej sztuki autorstwa francuskiej dramatopisarki Yasminy Rezy o tytule "Sztuka". W obsadzie już zapowiedziano nominowanych do Oscara aktorów.

Film opowie o trzech wieloletnich przyjaciołach: Serge'u, Marcu i Yvanie. Gdy Serge wyda ogromną sumę na obraz współczesny, Marc nie podzieli jego zdania. Nastąpi rozłam w ich przyjaźni, który zapoczątkuje inne rozumienie "co jest sztuką". Yvan znajdzie się w niezręcznej sytuacji i będzie próbował załagodzić atmosferę. Co z tego wyniknie?

Reżyserem filmu jest Fernando Meirelles, nominowany do Oscara Brazylijczyk, który stworzył m.in. "Dwóch papieży", "Miasto Boga" czy "Wiernego ogrodnika". Za scenariusz odpowiedzialny jest zdobywca Oscara Christopher Hampton ("Ojciec", "Carrington", "Całkowite zaćmienie" czy "Mroczna Argentyna").

Producentami projektu zostali Charles Finch i Tracy Seaward. CAA Media Finance reprezentuje rynek krajowy.

Przypomnijmy, że sztuka miała premierę w Paryżu w 1994 roku i była wystawiana na londyńskim West Endzie, na Broadwayu i w Sydney w Australii. Zdążyła już przyciągnąć do obsady szereg znanych nazwisk. Teraz czas na Fiennesa, Farrella i Mourę.

Zobacz też: Nicolas Cage powróci do swej ikonicznej roli. Znamy datę premiery