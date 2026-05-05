Oscarowa ekipa nowej adaptacji. Ten film będzie skazany na sukces?

Kinga Szarlej

Oprac.: Kinga Szarlej

Do nowej adaptacji słynnej sztuki Yasminy Rezy "Sztuka" zaangażowano aż trzech nominowanych do Oscara aktorów: Ralpha Fiennesa, Colina Farrella oraz Wagnera Mourę. Film przedstawi historię trzech przyjaciół, których relacje zostaną wystawione na próbę przez zakup kontrowersyjnego dzieła sztuki. Czy to projekt skazany na sukces?

Ralph Fiennes w smokingu i muszce na tle fragmentu dużych liter widocznych na ścianie.
Ralph FiennesPhillip Faraone/VF25Getty Images

Trzech nominowanych do Oscara gwiazdorów w jednym filmie

Co powiecie na połączenie Ralpha Fiennesa, Colina Farrella i Wagnera Moury w jednej produkcji? Szykuje się adaptacja popularnej sztuki autorstwa francuskiej dramatopisarki Yasminy Rezy o tytule "Sztuka". W obsadzie już zapowiedziano nominowanych do Oscara aktorów.

Film opowie o trzech wieloletnich przyjaciołach: Serge'u, Marcu i Yvanie. Gdy Serge wyda ogromną sumę na obraz współczesny, Marc nie podzieli jego zdania. Nastąpi rozłam w ich przyjaźni, który zapoczątkuje inne rozumienie "co jest sztuką". Yvan znajdzie się w niezręcznej sytuacji i będzie próbował załagodzić atmosferę. Co z tego wyniknie?

Reżyserem filmu jest Fernando Meirelles, nominowany do Oscara Brazylijczyk, który stworzył m.in. "Dwóch papieży", "Miasto Boga" czy "Wiernego ogrodnika". Za scenariusz odpowiedzialny jest zdobywca Oscara Christopher Hampton ("Ojciec", "Carrington", "Całkowite zaćmienie" czy "Mroczna Argentyna").

Producentami projektu zostali Charles Finch i Tracy Seaward. CAA Media Finance reprezentuje rynek krajowy.

Przypomnijmy, że sztuka miała premierę w Paryżu w 1994 roku i była wystawiana na londyńskim West Endzie, na Broadwayu i w Sydney w Australii. Zdążyła już przyciągnąć do obsady szereg znanych nazwisk. Teraz czas na Fiennesa, Farrella i Mourę.

Zobacz też: Nicolas Cage powróci do swej ikonicznej roli. Znamy datę premiery

"Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze