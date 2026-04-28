"The Catch": Emma Stone i Chris Pine w komedii romantycznej

Universal Pictures planuje nową komedię romantyczną, w której główną rolę zagra Emma Stone! Chris Pine prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do nagrodzonej Oscarami aktorki, ale wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich razem na ekranie. "The Catch" w reżyserii Dave'a McCary'ego zadebiutuje 21 maja 2027 roku.

Patrick Kang i Michael Levin napisali wstępny scenariusz, a najnowszym projektem zajęli się Jen Statsky i Travis Helwig. Na ten moment szczegóły fabuły pozostają nieznane. Produkcją zajmą się Shawn Levy, Dan Levine i 21 Laps.

Starszy wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju produkcji Universal, Erik Baiers, oraz dyrektor ds. rozwoju produkcji, Jacqueline Garell, będą nadzorować projekt w imieniu studia.

Wiemy, że Emma Stone rozważała kilka nowych projektów, ale po otrzymaniu scenariusza do "The Catch" całkowicie skupiła się na tej produkcji. Ostatnio oglądaliśmy hollywoodzką gwiazdę w "Bugonii" i "Eddington".

Chris Pine z kolei przeżywa ostatnio intensywny okres zawodowy. Jego nazwisko pojawia się m.in. w filmach "Carousel", "Alpha Gang" i "Newsflash". Aktor przygotowuje też filmowy sequel "Star Treka".

