Oscar źle wpłynął na jej życie osobiste i zawodowe? Szczere słowa aktorki

W "Fighterze" Leo wcieliła się w toksyczną matkę boksera Mickeya Warda. Rola przyniosła jej szereg wyróżnień, między innymi nagrody Critics’s Choice i Gildii Aktorów Scenicznych, Złoty Glob i Oscara. Była to jej druga nominacja. Poprzednią otrzymała za pierwszoplanowy występ w "Rzece ocalenia" z 2008 roku.

"Dostałam wiele prestiżowych nagród za ‘Fightera’ w tamtym czasie. Siedzę w tym gigantycznym teatrze i czuję, że mogę wygrać. Kirk Douglas wyszedł wręczyć nagrodę dla aktorki drugoplanowej, otworzył kopertę i wyczytał moje imię. Cieszyłam się, że mogłam go spotkać – tylko o tym myślałam" – mówiła 65-letnia aktorka dla "Guardiana".

Melissa Leo tłumaczy swoje zachowanie podczas gali oscarowej w 2011 roku

Leo wywołała tamtej nocy kontrowersje. Po odebraniu Oscara przeklęła, a schodząc ze sceny, rozemocjonowana aktorka zabrała Douglasowi laskę, o której ten się poruszał.

"Odwróciłam się w stronę widowni. W większości teatrów, żeby zobaczyć całość, musisz nieco podnieść wzrok. W Dolby Theatre czujesz, jakbyś chciał objąć wzrokiem Mount Everest. Każdy aktor, reżyser i producent, których znasz, patrzy się na ciebie. I wtedy przeklęłam" – kontynuowała Leo. "Klnę cały czas, ale nie można tego robić podczas relacji na żywo w telewizji. Dzięki Bogu za dziesięciosekundowe opóźnienie, które wymyślili z myślą o takich głupkach jak ja".

Melissa Leo żałuje, że dostała Oscara?

"To powiedziawszy, wygrana Oscara nie była dobra ani dla mnie, ani dla mojej kariery. Nie marzyłam o nim, nigdy go nie chciałam i miałam lepszą karierę przed wygraną" – przyznała. "Przyjęłam tę rolę, bo David O. Russell bardzo chciał mnie obsadzić". Dodała, że była starsza o jakieś 10 lat od większości aktorek i aktorów, którzy wcielili się w dziewiątkę dzieci jej bohaterki. "Magia kina".

Leo dodała, że po "Fighterze" często proponowano jej role "starszych, wrednych bab". "Nie chcę już tego grać" – zaznaczyła.