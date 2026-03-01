Oscar to tylko formalność? Film Paula Thomasa Andersona z kolejną statuetką

Justyna Miś

Film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona zdobył najważniejszą nagrodę podczas 37. gali Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych. Wiele wskazuje na to, że znany reżyser będzie triumfował na Oscarach.

Dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie przed drzwiami. Jeden z nich ubrany w długi płaszcz, czapkę i okulary, trzyma ręce przy twarzy, jakby prosił lub wyrażał wdzięczność. Drugi mężczyzna ubrany w jeansową kurtkę i jasne spodnie, trzyma duży, podniszc...
Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro w filmie "Jedna bitwa po drugiej"Associated PressEast News

Panuje przekonanie, że film nagrodzony przez PGA ma największe szanse na Oscara. W 13 z ostatnich 16 lat zwycięzcy PGA zdobywali również statuetkę w kategorii Najlepszy Film na Oscarach. W ubiegłym roku werdykt PGA również był zbieżny z decyzją Akademii - nagrodę otrzymał film "Anora".

    Poznaliśmy laureatów nagród Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych

    Podczas 37. gali rozdania nagród Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych najważniejszą statuetkę zgarnął film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Z kolei "The Pitt" oraz "Dojrzewanie" triumfowały w głównych kategoriach serialowych.

    Film Andersona pokonał w swojej kategorii takie filmy jak "Bugonia", "Wielki Marty" czy "Wartość sentymentalna".

    "Jedna bitwa po drugiej" to historia Pata (Leonardo DiCaprio), dawnego rewolucjonisty, który od lat ukrywa się wraz ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Gdy ścigający go pułkownik Lockjaw (Sean Penn) wpada na ich trop, mężczyzna zrobi wszystko, by ratować najbliższą mu osobę. Niestety, w ostatnim czasie zajmował się głównie przyjmowaniem wszelakich nielegalnych substancji, więc przejście do działania nie przychodzi mu z łatwością.

    Produkcja została nagrodzona aż czteroma Złotymi Globami. Ma 13 nominacji do Oscarów i wymieniana jest wśród faworytów do zwycięstwa w najważniejszej kategorii. Laureatów Oscarów poznamy w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

