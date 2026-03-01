Panuje przekonanie, że film nagrodzony przez PGA ma największe szanse na Oscara. W 13 z ostatnich 16 lat zwycięzcy PGA zdobywali również statuetkę w kategorii Najlepszy Film na Oscarach. W ubiegłym roku werdykt PGA również był zbieżny z decyzją Akademii - nagrodę otrzymał film "Anora".

Poznaliśmy laureatów nagród Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych

Podczas 37. gali rozdania nagród Gildii Amerykańskich Producentów Filmowych najważniejszą statuetkę zgarnął film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Z kolei "The Pitt" oraz "Dojrzewanie" triumfowały w głównych kategoriach serialowych.

Film Andersona pokonał w swojej kategorii takie filmy jak "Bugonia", "Wielki Marty" czy "Wartość sentymentalna".

"Jedna bitwa po drugiej" to historia Pata (Leonardo DiCaprio), dawnego rewolucjonisty, który od lat ukrywa się wraz ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Gdy ścigający go pułkownik Lockjaw (Sean Penn) wpada na ich trop, mężczyzna zrobi wszystko, by ratować najbliższą mu osobę. Niestety, w ostatnim czasie zajmował się głównie przyjmowaniem wszelakich nielegalnych substancji, więc przejście do działania nie przychodzi mu z łatwością.

Produkcja została nagrodzona aż czteroma Złotymi Globami. Ma 13 nominacji do Oscarów i wymieniana jest wśród faworytów do zwycięstwa w najważniejszej kategorii. Laureatów Oscarów poznamy w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.