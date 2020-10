Oscar Issac jako Francisa Forda Coppoli w filmie o powstawaniu „Ojca chrzestnyego”

Nabierają tempa prace nad nowym filmem Barry’ego Levinsona, który opowie o powstawaniu ekranizacji „Ojca chrzestnego”. W roli reżysera tego filmu, Francisa Forda Coppoli, wystąpi Oscar Isaac. Partnerować mu będzie Jake Gyllenhaal, który zagra szefa studia Paramount, Roberta Evansa.

Jak Oscar Isaac poradzi sobie w ekranizacji opowiadania Jo Nesbo? /Richard Harbaugh - Handout/A.M.P.A.S. /Getty Images

Scenariusz filmu zatytułowanego "Francis and the Godfather" autorstwa Andrew Farotte’a znalazł się wcześniej na prestiżowej Czarnej Liście. Uwzględniane na niej są najlepsze scenariusze, które wciąż nie zostały zrealizowane. Levinson wprowadził do niego stosowne poprawki.



W filmie "Francis and the Godfather" zobaczymy trudności, z jakimi zmagał się 31-letni wówczas Coppola w trakcie realizacji "Ojca chrzestnego". Przeciwko sobie miał m.in. Roberta Evansa, któremu nie podobało się obsadzenie w rolach głównych Marlona Brando i Ala Pacino. Pierwszy nie zagrał w żadnym hicie od lat, drugiego mało kto znał. "Z szaleństwa produkcji i pomimo wszelkim przeciwnościom losu, powstał klasyczny film" - ocenia krótko proces powstawania "Ojca chrzestnego" Barry Levinson. Film Coppoli nagrodzony został Oscarem dla najlepszego filmu roku. Oscara otrzymali również Marlon Brando oraz Coppola i Mario Puzo za najlepszy scenariusz adaptowany. "Ojciec chrzestny" był też nominowany w siedmiu innych kategoriach.

Zdjęcie Francis Ford Coppola (z brodą) na planie "Ojca chrzestnego" / Anthony Pescatore/NY Daily News / Getty Images

Levinsona chwali sam Francis Ford Coppola. "Każdy film Barry’ego Levinsona poświęcony czemukolwiek jest warty obejrzenia i interesujący" - ocenia. W swojej karierze Levinson wyreżyserował takie filmy jak m.in. "Rain Man", "Uśpieni", "Włamanie na śniadanie" czy ostatnio telewizyjny "Paterno" z Alem Pacino w roli głównej.



Oscar Isaac nie może narzekać na brak propozycji. Na premierę czeka cały czas "Diuna" z jego udziałem, zobaczymy go też w serialu HBO "Sceny z życia małżeńskiego" opartym na klasycznym miniserialu Ingmara Bergmana. Aktor wystąpi w nim u boku Michelle Williams. Wśród innych projektów Isaaca są również "The Card Counter" Paula Schradera i "Armageddon Time" Jamesa Graya.