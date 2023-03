Jubileuszową galę prowadzi Maciej Stuhr. Gości zgromadzonych w Teatrze Wielkim powitał też prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński: "Drodzy państwo, jubileuszowo zrobię dla Was Orła" - powiedział, prezentując... skrzydła.

Nazwisko pierwszego laureata w kategorii "Odkrycie roku" odczytał ze sceny Zbigniew Zamachowski. Został nim Damian Kocur za reżyserię filmu "Chleb i sól". "Jest mi strasznie miło. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego filmu. Na pewno nie zdążę wszystkim podziękować, bo dostaliśmy limity czasowe" - powiedział laureat.

Statuetka dla najlepszej aktorki drugoplanowej powędrowała do Marii Pakulnis za rolę w filmie "Johnny".

Jak podkreślił podczas ogłaszania nominacji prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, "25 lat Orłów zmieniło polskie kino". "Sprawiedliwie nagradzamy autorów za ich prawdziwe dokonania i tutaj nikt na to nie ma wpływu. To jest nasza własna ocena. To zmieniło to wszystko, co się w kinematografii dzieje. Jestem przekonany, że robimy dzięki temu lepsze filmy. Dlatego wszystkim, którzy głosują, uczestniczą, należą się ogromne podziękowania. Taki był cel Orłów, jaki miałem na myśli w 1999 r., kiedy zaproponowałem środowisku ten rodzaj obiektywnych, tajnych i bezpośrednich wyborów artystycznych. Bardzo wszystkim za to dziękuję. To nasze wspólne święto" - powiedział.

Jabłoński zwrócił uwagę, że Polska Akademia Filmowa "sprawdza się nie tylko jeśli chodzi o nagrody, ale również jeżeli chodzi o sprawy najcięższe. "Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę jesteśmy na czele całej koalicji europejskich filmowców, przede wszystkim polskich organizacji filmowych i wszystkich europejskich filmowców, pomagając ukraińskim filmowcom. Jesteśmy tak blisko nich jak się da, ponieważ nie mamy wątpliwości, że ukraińscy filmowcy walczą i rejestrują to wszystko, co się dzieje strasznego na Ukrainie, również dla nas i w naszej obronie" - powiedział. Zaapelował jednocześnie do twórców o dalszą ofiarność i włączenie się w poszukiwanie dodatkowych środków, którymi można by wesprzeć ukraińskie środowisko filmowe.

Liderem nominacji do Orłów 2023 jest "IO" Jerzego Skolimowskiego. Obraz, który ubiega się o Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego, we wrześniu został pominięty w werdykcie jury konkursu głównego 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz ma szansę na 11 statuetek - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, główną rolę kobiecą (Sandra Drzymalska), zdjęcia (Michał Dymek), muzykę (Paweł Mykietyn), drugoplanową rolę męską (Mateusz Kościukiewicz), dźwięk, kostiumy, scenografię i montaż.

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał w tym roku kompozytor Jan A.P. Kaczmarek.

Jak podkreślił Jabłoński, decyzja o przyznaniu Kaczmarkowi nagrody za osiągnięcia życia jest "doniosła z wielu względów".

" Jan A. P. Kaczmarek to wielki polski kompozytor, który opuścił ojczyznę. Rozmawiałem z nim dwadzieścia lat temu. Opowiadał mi o tym, jak to jest być w Los Angeles, mieć wiele dzieci, być z żoną, nie znając nikogo i mając dwadzieścia dolarów na koncie. Wtedy napisał pierwszą muzykę, za którą spłacił wszystkie długi... Oscar do filmu 'Marzyciel' , a później wiele, wiele polskich filmów. Wrócił do Polski, przywróciliśmy go narodowej kinematografii. Janie, mnóstwo zdrowia i ogromne życzenia od całej Polskiej Akademii Filmowej" - powiedział.

Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 roku. Najlepsze filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników.

W 2022 r. nagrodą dla najlepszego filmu uhonorowano "Aidę" Jasmili Zbanic. W poprzednich latach statuetka trafiła do "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Bożego Ciała" Jana Komasy, "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego, "Cichej nocy" Piotra Domalewskiego i "Wołynia" Wojciecha Smarzowskiego.

Orły 2023: Laureaci:

Odkrycie roku: Damian Kocur ("Chleb i sól")

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Maria Pakulnis ("Johnny")