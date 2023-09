Jak informuje portal Variety, "Dust to Dust" ("W proch się obrócisz") w reżyserii Jonathana Li miał swoją światową premierę jeszcze w czerwcu podczas Festiwalu Filmowego w Szanghaju. Opowiada on o napadzie z bronią w ręku sprzed lat. Dokładnie 21 lat później pojawia się wideo z tego napadu i sprawia, że policja rozpoczyna śledztwo w tej sprawie na nowo. W rolach głównych w filmie "Dust to Dust" występują były dziennikarz radiowy Da Peng oraz Gordon Lam. Scenariusz filmu powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń. Thriller spodobał się chińskim widzom i zarobił w sumie 22,2 miliony dolarów, co wystarczyło na strącenie z pozycji lidera miejscowego box-office’u filmu "Oppenheimer" .

