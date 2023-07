"Oppenheimer" na cenzurowanym w Indiach. Chodzi o scenę seksu

"To bezpośredni atak na uczucia religijne miliardów tolerancyjnych Hindusów" - podkreśla Mahurkar, sugerując, że umieszczenie wspomnianej sceny w filmie to przykład konspiracyjnej działalności "antyhinduistyczych sił".

I apeluje do Nolana, by usunął wspomnianą scenę ze swego filmu. "W imieniu miliardów Hindusów apelujemy (...), abyś zrobił to, co konieczne, by podtrzymać godność tej świętej księgi i usunął tę scenę ze swojego filmu. Jeśli jednak zignorujesz ten apel, będzie to oznaczało celowy atak na indyjską cywilizację" - zakończył Mahurkar.

"Oppenheimer" radzi sobie w kinach lepiej niż przypuszczano

Podczas weekendu otwarcia "Oppenheimer" zarobił w USA 80,5 miliona dolarów. Mniej niż filmy Christophera Nolana z Batmanem, ale więcej od większości tegorocznych blockbusterów - "Flasha", "Między nami żywiołami" i "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia".

Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 50 milionów. Film Nolana znacznie przekroczył ich najbardziej optymistyczne przewidywania. Na pozostałych rynkach produkcja o budowie pierwszej bomby atomowej zarobiła 93,7 miliona dolarów.