Klątwa pandemii przełamana

Koniec klątwy pandemii. Tak można określić podsumowanie wyników finansowych tego lata w w północnoamerykańskim box-office. Po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii COVID-19 zyski w tamtejszych kinach przekroczyły bowiem 4 miliardy dolarów. Lwią część tej kwoty zarobiły dwa największe hity lata 2023, czyli "Barbie" Grety Gerwig" oraz "Oppenheimer" Christophera Nolana.

"Jeszcze kilka miesięcy temu 4 miliardy dolarów zysku w północnoamerykańskich kinach latem wydawały się granicą nie do osiągnięcia. Tymczasem stało się to faktem w trakcie weekendu związanego ze Świętem Pracy. Jest to efektem nie tylko dobrze dobranego repertuaru, ale też chęci powrotu widzów do długoletniej tradycji chodzenia do kina w najgorętszym okresie roku" - ocenia analityk Paul Dergarabedian w rozmowie z portalem "Variety".

Reklama

Najbardziej kasowym filmem lata w Ameryce Północnej został "Barbie" Grety Gerwig, który na krajowym rynku zarobił 612 milionów dolarów, a w sumie na całym świecie już blisko 1,4 miliarda. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął "Oppenheimer" Christophera Nolana, który na północnoamerykańskim rynku zarobił 311 milionów dolarów, a w sumie na świecie 850 milionów.

Zdjęcie Florence Pugh i Cillian Murphy jako Jean Tatlock i Robert Oppenheimer / EastNews / INTERIA.PL

Na kolejnych miejscach uplasowały się następujące filmy: "Spider-Man: Poprzez multiwersum" (381 milionów dolarów), "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (358 milionów dolarów), "Mała syrenka" (298 milionów) oraz "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" (181 milionów). Wynik ten mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie słabe zyski m.in. komiksowych filmów, które do tej pory były pewniakiem, jeśli chodzi o wpływy. Tym razem jednak filmy takie jak "Flash" czy Blue Beetle" zmuszone są liczyć straty. Klapą finansową został też familijny "Nawiedzony dwór".

Najlepsze filmy roku

Od czasu pandemii z roku na rok wyniki osiągane w północnoamerykańskich kinach się poprawiają. W ubiegłym roku letni box-office’u zamknął się w kwocie 3,4 miliarda dolarów, na co ogromny wpływ miał "Top Gun: Maverick", który zarobił 718 milionów. W 2021 roku filmy wyświetlane latem zarobiły 1,75 miliarda dolarów, a rok wcześniej zaledwie 176 milionów. Tegoroczny wynik zbliżył się do wyniku z 2019 roku, gdy wpływy z wyświetlania filmów w kinach wyniosły blisko 4,04 miliarda dolarów.

Tyle dobrych wiadomości. Jesień w północnoamerykańskich kinach nie zapowiada się już tak różowo. Wszystko za sprawą strajku aktorów, którzy nie mogą uczestniczyć w promocji swoich filmów. Z tego względu premiery przenoszone są na 2024 roku (m.in. "Diuna: Część Druga"), a za najgorętszą premierę jesieni 2023 uważany jest... zapis koncertu Taylor Swift. (PAP Life)

kal/ gra/