"Marysia zawsze dziewica": nowy film Anny Jadowskiej

"Marysia zawsze dziewica" to nowy film Anny Jadowskiej, autorki nagrodzonej na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku "Kobiety na dachu" oraz laureatka nagrody za najlepszy debiut reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Film ma być "delikatną opowieścią o dorastaniu, pierwszych uczuciach i próbie zrozumienia własnej kobiecości". Historia zostanie pokazana oczami nastolatki, "dla której świat wciąż jest nieskończony i pełen możliwości".

W roli głównej występuje znana z filmów "Akademia Pana Kleksa", "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" oraz "Small World" - Antonina Litwiniak. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Martę Nieradkiewicz ("Przepiękne!", "Trzy miłości", "Dzikie róże"), Krzysztofa Zalewskiego ("Bo we mnie jest seks") i Sebastiana Stankiewicza ("Heweliusz").

Film "Marysia zawsze dziewica" nawiązuje do "Dzikich róż", wcześniejszego filmu Anny Jadowskiej z 2017 roku.

"Marysia zawsze dziewica": fabuła filmu

Szesnastoletnia Marysia mieszka z mamą i przyrodnią siostrą na wsi. Podczas imprezy z okazji zakończenia roku szkolnego jej koleżanki wrzucają do sieci zdjęcia dziewczyny. Wkrótce zaczynają odzywać się do niej nieznajomi mężczyźni. Marysia podejmuje z nimi kontakt, a jeden z nich proponuje, że zapłaci za jej "pierwszy raz".

Dziewczyna zaczyna umawiać się z kolejnymi mężczyznami, przekonana, że to ona kontroluje sytuację. Równocześnie spędza coraz więcej czasu z Mateuszem, którego zna od dzieciństwa. Zawsze łączyła ich silna więź, ale teraz ich relacja nabiera romantycznego charakteru i staje się coraz bardziej skomplikowana. Kolejne decyzje prowadzą Marysię na skraj sytuacji, w której będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i zdecydować czy zaufać swoim uczuciom i pozwolić sobie na prawdziwą bliskość.

Film "Marysia zawsze dziewica" to koprodukcja polsko-francusko-czeska. Producentkami filmu są Magdalena Sztorc i Anna Zajączkowska z firmy Mozaika Films.