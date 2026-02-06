"David": opowieść o dojrzewaniu, wierze w siebie i odwadze

"David" to animowany film dla całej rodziny, który z rozmachem przedstawia historię biblijnego króla - od jego młodzieńczych lat jako pasterza, przez walkę z Goliatem, aż po drogę do władzy.

To opowieść o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, wyborach i odpowiedzialności, o wierze w siebie i odwadze, by stanąć naprzeciw własnym lękom. "David" przypomina, że każdy ma swojego Goliata - i że nawet największe wyzwania można pokonać.

Głosu głównym bohaterom tej produkcji użyczyli m.in. Kuba Szyperski, Marcin Januszkiewicz, Marcin Kwaśny, Olga Szomańska, Otar Saralidze, Adam Cywka i Grzegorz Pawlak.

"David" [trailer] materiały dystrybutora

Za reżyserię "Davida" odpowiadają Phil Cunningham i Brent Dawes, muzykę do filmu skomponował Joseph Trapanese.

Twórcy podkreślają, że to nie tylko rekonstrukcja znanej opowieści, lecz produkcja, która ma pomóc współczesnemu widzowi zmierzyć się z jego własnymi lękami, decyzjami i marzeniami. Choć "David" jest filmem animowanym, został zrealizowany tak, by przemawiać również do dorosłych widzów.

Dawid kontra Goliat: tę biblijną historię zna chyba każdy. Kto w dubbingu?

Dawid - młody chłopak, pasterz, uzbrojony jedynie w procę i kilka kamieni - staje naprzeciw olbrzyma Goliata i wygrywa to starcie.

"Piękna animacja, ciekawe piosenki, angażująca akcja, rozterki i dylematy bohaterów, które brzmią zaskakująco współcześnie - to wszystko składa się na naprawdę ciekawy film" - przyznaje Elżbieta Mikuś, reżyserka polskiego dubbingu filmu "David".

Kadr z filmu "David" Galapagos Films materiały prasowe

W polskiej wersji językowej filmu usłyszmy wielu znanych i lubianych aktorów. Starszemu Dawidowi swojego głosu użyczył Marcin Januszkiewicz, który w swoim dorobku ma role w takich produkcjach, jak "Warszawianka", "Rojst. Millenium" czy "Nieobecni". Z kolei w młodego Dawida wcielił się Kuba Szyperski - zwycięzca 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W obsadzie polskiego dubbingu znaleźli się również m.in. Marcin Piętowski, Grzegorz Pawlak, Olga Szomańska, Otar Saralidze, Marcin Kwaśny, Adam Cywka, Cezary Morawski, Jakub Kamieński, Sebastian Perdek czy Wojciech Żołądkowicz.

"Praca nad tym dubbingiem była wyjątkowo przyjemna. Z tytułowym bohaterem tego filmu - prócz głosu i być może ekspresji - nie łączy mnie raczej nic. Chociaż, parafrazując polską noblistkę, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Może pewne duchowe i metafizyczne wyzwania jeszcze przede mną" - mówi Marcin Januszkiewicz.

"To opowieść o tym, że prawdziwa odwaga siły nie wymaga. Z tej historii wybrzmiewa to, że każdy z nas ma swojego Goliata, którego może pokonać, niezależnie od siły fizycznej. Dawid - mały człowiek o wielkim sercu, bezgranicznie ufa Bogu i pozwala mu się prowadzić. Z pewnością pokażę ten film mojemu synowi" - dodaje Marcin Kwaśny, który użyczył głosu Eliabowi, najstarszemu bratu Dawida.

"David" to pierwszy efekt współpracy amerykańskiego Angel Studios oraz Galapagos Films. Animacja trafi na ekrany polskich kin 27 marca.