Ogłoszono nominacje do corocznych nagród Gildii Aktorów Filmowych. Najwięcej, bo aż cztery, otrzymał film "Narodziny gwiazdy" Bradley'a Coopera. Zwycięzcy nagród Gildii w kategoriach filmowych w większości wypadków otrzymują później także Oscara.

Bradley Cooper i Lady Gaga w filmie "Narodziny gwiazdy" /materiały prasowe

Dramat muzyczny Bradley'a Coopera ma szansę na nagrody w kategorii obsada, aktorka pierwszoplanowa, aktor pierwszoplanowy i aktor drugoplanowy. Trzy nominacje udało się zdobyć "Czarnemu bractwu. BlacKkKlansman Spike'a Lee" i "Faworycie" Yorgosa Lanthimosa".Aż trzem aktorkom udało się zdobyć po dwie nominacje. Są to Amy Adams (drugoplanowa rola w filmie "Vice", pierwszoplanowa w serialu limitowanym "Ostre przedmioty"), Emily Blunt (pierwszoplanowa rola w filmie "Mary Poppins powraca" i drugoplanowa w "Cichym miejscu") oraz Emma Stone (drugoplanowa rola w filmie "Faworyta", pierwszoplanowa w serialu limitowanym "Maniak").



Nagrody SAG przyznawane są w kategoriach filmowych i telewizyjnych. Aktorzy stanowią także największą grupę oddającą swe głosy przy wyłanianiu zwycięzców Oscarów. Nominacje do nagród Akademii często pokrywają się z tymi do SAG. Z kolei zwycięzca wyróżnienia Gildii może być niemal pewien wygranej Oscara.Nominacje za najlepszą obsadę wskazują z kolei filmy, które mają największe szansę na statuetkę dla produkcji roku. Jej brak niemalże przekreśla szansę na Oscara. Dotychczas tylko trzy filmy otrzymały od Akademii tytuł najlepszego bez uprzedniej nominacji za obsadę. Są to "Forrest Gump" (tyle że w tym roku nie istniała jeszcze kategoria obsadowa). "Braveheart: Waleczne serce" oraz zeszłoroczny "Kształt wody".

W kategoriach telewizyjnych dominują: seriale dramatyczne "Opowieści podręcznej" i "Ozark" oraz komediowe "Barry" i "Tho Kominksy Method" (każdy po trzy nominacje). Nagrody Gildii aktorów Filmowych zostaną przyznane po raz 25. Podczas ceremonii wyróżnienie za osiągnięcia życia odbierze Alan Alda. Znany z serialu "M.A.S.H." aktor był nominowany czterokrotnie - za film telewizyjny "Klubowicze" (2001), jako członek obsady "Awiatora" (2004) oraz podwójnie za "Prezydencki poker" w 2006 roku - za najlepszą obsadę oraz aktora w serialu dramatycznym.

Pełna lista nominowanych:

Najlepsza obsada

"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Bohemian Rhapsody"

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Narodziny gwiazdy"

Najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej

Emily Blunt - "Mary Poppins powraca"

Glenn Close - "Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Olivia Colman - "Faworyta"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Najlepszy aktor

Christian Bale - "Vice"

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Jaohn David Washington - "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Amy Adams - "Vice"

Emily Blunt - "Ciche miejsce"

Margot Robbie - "Maria, królowa Szkotów"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Mahershala Ali - "Green Book"

Timothée Chalamet - "Mój piękny syn"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Sam Eliott - "Narodziny gwiazdy"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Najlepsza ekipa kaskaderska w filmie



"Ant-Man i Osa"

"Avengers: Wojna bez granic"

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarna Pantera"

"Mission: Impossible - Fallout"

Najlepsza obsada w serialu dramatycznym

"Opowieści podręcznej"

"Ozark"

"Tacy jesteśmy"

"Zadzwoń do Saula"

"Zawód: Amerykanin"



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Julia Garner - "Ozark"

Laura Linney - "Ozark"

Elizabeth Moss - "Opowieści podręcznej"

Sandra Oh - "Obsesja Eve"

Robin Wright - "House of Cards"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jason Bateman - "Ozark"

Sterling K. Brown - "Tacy jesteśmy"

Joseph Fiennes - "Opowieści podręcznej"

John Krasinksi - "Jack Ryan"

Bob Odenkirk - "zadzwoń do Saula"



Najlepsza obsada w serialu komediowym

"Atlanta"

"Barry"

"GLOW"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Alex Borstein - "Marvelous Mrs. Maisel"

Alison Brie - "GLOW"

Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Meisel"

Jane Fonda - "Grace i Frankie"

Lily Tomlin - "Grace i Frankie"



Najlepszy aktor w serialu komediowym

Alan Arkin - "The Kominsky Method"

Michael Douglas - "The Kominsky Method"

Bill Hader - "Barry"

Tony Shaloub - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Henry Winkler - "Barry"





Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Amy Adams - "Ostre przedmioty"

Patricia Arquette - "Ucieczka z Dannemory"

Patricia Clarkson - "Ostre przedmioty"

Penelope Cruz - "Zabójstwo Versace. American Crime Story"

Amma Stone - "Maniak"



Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Antonio Banderas - "Geniusz: Picasso"

Darren Criss - "Zabójstwo Versace. American Crime Story"

Hugh Grant - "Skandal w angielskim stylu"

Anthony Hopkins - "Król Lear"

Bill Pullman - "The Sinner"



Najlepszy zespół kaskaderski w serialu telewizyjnym

"GLOW"

"Daredevil"

"Jack Ryan"

"The Walking Dead"

"Westworld"