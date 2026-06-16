O angażu Taylor-Joy poinformowano w mediach społecznościowych. Przedstawiono także grafikę z zarysem postaci.

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". W kogo wcieli się Anya Taylor-Joy

Seren będzie elfką z rodu Sindarów, która będzie odpowiadała przed królem Thranduilem, władcą Leśnego Królestwa. W rolę tę ponownie wcieli się Lee Pace, który powróci z trylogii "Hobbita".

Taylor-Joy, laureatka Złotego Globu za miniserial "Gambit królowej", dołączyła do gwiazdorskiej obsady. Z trylogii "Władcy Pierścieni" powrócą Ian McKellen i Elijah Wood jako czarodziej Gandalf i hobbit Frodo. W filmie zobaczymy także Jamie'ego Dornana jako młodego Aragorna, Leo Woodalla jako Halvarda i Kate Winslet jako Marigol.

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Obsada i twórcy

Historia "The Hunt for Gollum" rozegra się między wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia". Powstała na bazie notatek sporządzonych przez Tolkiena. Skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który stara się schwytać Golluma, zanim ten sprawi, że Pierścień wpadnie w ręce Saurona.

W roli tytułowej powróci Andy Serkis, który stanie także za kamerą filmu. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Film powstaje dla Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Wejdzie do kin pod koniec 2027 roku.



