Naomi Watts zagra legendę światowego baletu

Naomi Watts ("Niemożliwe", "Mulholland Drive", "21 gramów", "King Kong") zagra główną rolę w nowym Anthony'ego Fabiana "Margot + Rudi". Aktorka wcieli się w legendarną brytyjską baletnicę Margot Fonteyn, jedną z największych primabalerin w historii tańca klasycznego. Mając 42 lata Fonteyn związała się z 23-letnim wybitnym tancerzem Rudolfem Nuriejewem, który uciekł ze Związku Radzieckiego.

Film opisywany jest jako "dramat romantyczny i elektryzująca, prawdziwa historia o legendach tańca".

Portal "Deadline" zamieścił oficjalne streszczenie filmu: "Ona ma 42 lata, jest najwybitniejszą baletnicą świata Zachodu i czuje, że jej kariera dobiega końca. On ma 23 lata i jest zbuntowanym uciekinierem ze Związku Radzieckiego - magnetycznym, wybuchowym i nie do zatrzymania. Razem podbijają scenę i stają się ikonami lat 60. Ich związek komplikuje jej małżeństwo oraz jego romans z innym tancerzem. Aby ocalić to, co ich łączy, postanawiają zaryzykować wszystko dla jednego, przełomowego baletu".

W roli Rudolfa Nuriejewa wystąpi Alexandr Trush, pierwszy tancerz Baletu Hamburskiego.

W filmie "Margot + Rudi" wystąpią również: Harriet Walter ("Sukcesja"), Richard E. Grant ("Czy mi kiedyś wybaczysz?") oraz Demián Bichir ("Lepsze życie"). Za scenariusz odpowiada Olivia Hetreed ("Dziewczyna z perłą"), choreografię przygotuje Arthur Pita, a zdjęcia mają ruszyć w październiku.

57-letnia Naomi Watts w niedawnym wywiadzie powiedziała, jak ważna jest dla niej praca z utalentowanymi reżyserami, którzy wyznają podobne wartości.

"Wierzę, że film to ostatecznie medium reżysera, więc zawsze starałam się znajdować twórców, którym ufam, i oddawać się w ich kompetentne ręce. Oczywiście to doświadczenie oparte na współpracy, ale to reżyser jest głównym opowiadaczem historii. Jako aktor musisz w jak największym stopniu poddać się jego wizji" - wyznała aktorka.

Kim była Margot Fonteyn?

Margot Fonteyn (właściwie Margaret Hookham, 1919-1991) była wybitną brytyjską baletnicą, uznawaną za jedną z największych primabalerin w historii tańca klasycznego. Przez niemal całą swoją karierę, trwającą od 1934 do 1979 roku, związana była z the Royal Ballet (wcześniej Vic-Wells Ballet), w znacznym stopniu przyczyniając się do międzynarodowego sukcesu brytyjskiego baletu.

W wieku 42 lat rozpoczęła słynną współpracę z 23-letnim Rudolfem Nuriejewem, który uciekł z ZSRR. Ich duet, szczególnie w "Jeziorze łabędzim, stał się legendą. W 1956 roku otrzymała tytuł szlachecki. Karierę zakończyła w 1979 roku, mając 60 lat.