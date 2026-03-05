"Późna noc z diabłem": o czym jest film?

Akcja filmu "Późna noc z diabłem" ("Late Night With The Devil") rozgrywa się 31 października 1977 roku. Prowadzący Jack Delroy (David Dastmalchian) chce podnieść oglądalność swojego programu "Night Owls", który zaczyna przegrywać z konkurencją. Planuje emisję odcinka specjalnego o zjawiskach paranormalnych. Do studia zaprasza różne osoby związane z okultyzmem i parapsychologią. Sytuacja wymyka się spod kontroli w trakcie eksperymentu z opętaną dziewczynką. Wszystko transmitowane jest na żywo na oczach milionów ludzi.

Film zrealizowany w stylu found footage został wyreżyserowany i zmontowany przez braci Colina i Camerona Cairnes, którzy napisali także scenariusz. U boku Dastmalchiana wystąpili: Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi i inni.

Produkcja może pochwalić się imponującym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes, gdzie otrzymała aż 97 procent pozytywnych ocen od krytyków i 82 procent od widzów.

"Późną noc z diabłem" docenił sam mistrz powieści grozy, Stephen King, pisząc: "To jest absolutnie genialne. Nie mogłem oderwać oczu".

"Późna noc z diabłem" online. Gdzie oglądać?

Film "Późna noc z diabłem" trafi 15 marca na Netfliksa.