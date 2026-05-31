"Po twoim trupie": ominął kina, debiutuje na Prime Video

Film "Po twoim trupie" ("Over Your Dead Body") to intrygujący thriller, w którym zobaczymy gwiazdorską obsadę. W głównych rolach występują bowiem znana z dwóch części "Zabawy w pochowanego" Samara Weaving, Jason Segel czyli Marshall z "Jak poznałem waszą matkę" oraz Timothy Olyphant, gwiazdor "Justified" czy "Obcy: Ziemia" Za kamerą stanął Jorma Taccone.

"Po twoim trupie" ominął kina i zadebiutuje w Polsce od razu na Prime Video. To thriller psychologiczny oraz horror w jednym. Przedstawia historię dysfunkcyjnej pary, która wybiera się urlop do położonej na odludziu chatki, aby uratować swój związek. Jednak tak naprawdę ani im w to głowie - każde z nich planuje zabić tę drugą osobę.

"Po twoim trupie": ostatnie hity Samara Weaving i Jasona Segela

Samara Weaving ma bardzo dobry rok - w kwietniu na ekranach kin zadebiutowała druga część kultowego horroru "Zabawa w pochowanego 2: Szukam". W ostatnich latach Samara Weaving zagrała także w takich produkcjach jak "Dziewięcioro nieznajomych", "Babylon", "Krzyk VI", "Azrael".

Serial "Terapia bez trzymanki" został stworzony przez Jasona Segela ("Jak poznałem waszą matkę"), Brett Goldsteina ("Ted Lasso") i Billa Lawrence'a ("Hoży doktorzy"). Serial otrzymał trzy nominacje do Złotych Globów i dziewięć do nagród Emmy. Zyskał przychylność widzów dzięki dowcipnemu scenariuszowi, idealnemu wyważeniu komedii i dramatu, a także szczerymi relacjami między bohaterami, pełnymi zrozumienia, pozytywnych gestów i przyjacielskich uszczypliwości.

"Po twoim trupie": kiedy i gdzie ogladać?

Film "Po twoim trupie" zadebiutuje na Prime Video 10 czerwca.

Zobacz też: Wyczekiwany i zakręcony film trafi na Netflix. Znamy datę premiery