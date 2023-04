Oliwia Bieniuk topless. Córka Anny Przybylskiej z nagim biustem w erotyku

Oliwia Bieniuk o karierze w show-biznesie marzy już od kilku lat. 20-letnia córka zmarłej w 2014 roku Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ma ambitne plany na przyszłość i zamierza pójść w ślady sławnych rodziców. Choć z pewnością jest dopiero wschodzącą gwiazdą, to już zaliczyła telewizyjny debiut w "Tańcu z Gwiazdami".

Drzwi do wielkiej kariery stoją przed nią otworem, a sama Oliwia nie ukrywa, że chce zrobić karierę aktorską, tak jak jej uwielbiana przez publiczność mama. W sierpniu ubiegłego roku poinformowała, że dostała się do Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Oliwia Bieniuk: Nowe wyzwania

Młoda aktorka dostała też rolę w serialu "Gliniarze". W związku ze studiami i pracą przeniosła się na stałe do stolicy. W wywiadzie dla "Faktu" młoda aktorka opowiedziała o swojej codzienności. Przyznała, że w ostatnim czasie zmaga się ze sporym zmęczeniem i brakiem czasu. "Nie mam ostatnio czasu na nic. Po studiach wracam do domu zmęczona i zazwyczaj szybko idę spać. Ale nie mieszka mi się źle, bo mieszkam z przyjaciółką" - opowiadała.

Studentka opowiedziała również, jak odnajduje się w nowej grupie i wyznała, że obecnie wcale nie odczuwa "ciężaru" swojego nazwiska. Dąży do tego, by inni oceniali ją przez pryzmat jej umiejętności, a nie kojarząc jedynie ze sławną mamą.

Oliwia Bieniuk pokazała nagi biust

Ostatnio Bieniuk wystąpiła w erotycznej etiudzie zatytułowanej "Niuniek". Był to krótkometrażowy film w reżyserii Cezarego Orłowskiego i Oliwiera de Nisau z Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Młoda aktorka wcieliła się w wokalistkę, która zaczyna się całować z barmanem. W pewnym momencie dziewczyna zaczyna się rozbierać. "Jest to przerwana scena erotyczna barmana Niuńka (Bartosz Wicher) i wokalistki, w czasie której przez moment widoczna jest pierś dziewczyny" - można przeczytać w serwisie nudografia.pl.

Co ciekawe, Anna Przybylska w swoim filmowym debiucie również zaprezentowała się topless. Miało to miejsce w 1997 roku w obrazie Radosława Piwowarskiego "Ciemna strona Wenus" z 1997 roku. We wspomnianej scenie grana przez Agnieszkę Wagner Ewa ściąga przykrycie z leżącej "Suczki" (Przybylska) i odsłania jej nagi biust. Zmarła aktorka później wielokrotnie rozbierała się na ekranie, a także przed obiektywem aparatów fotograficznych.