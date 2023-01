Olivia Wilde: Rozbierane role i skandale. Od miesięcy jest o niej głośno

Olivia Jane Cockburn urodziła się 10 marca 1984 roku. Jej rodzice byli dziennikarzami. Już w liceum zaczęła się posługiwać nazwiskiem Wilde. Wzięła je od irlandzkiego pisarza Oscara Wilde'a i tym samym uhonorowała swoich przodków, którzy często publikowali pod różnymi pseudonimami. Aktorstwo studiowała w Dublinie.



Olivia Wilde: Zaczynała jako Trzynastka

Jej kariera zaczęła się od występu w miniserialu "Skin" (2003-2004). Później pojawiała się gościnnie w "Życiu na fali" oraz grała małe role w filmach - między innymi "Dziewczynie z sąsiedztwa". Popularność przyniósł jej udział w uznanym serialu medycznym "Dr House" , w którym wcieliła się w internistkę Remy "Trzynastkę" Hadley.



Wilde odeszła z obsady "Dr House'a" w trzecim odcinku ósmego sezonu, by rozwijać karierę filmową. Zagrała między innymi w thrillerze "Dla niej wszystko" , kontynuacji kultowego filmu science-fiction "Tron" o podtytule "Dziedzictwo" , komiksowym "Kowboje i obcy" oraz pieprznej komedii "Zamiana ciał" . Z kolei w "Jak po maśle" wcieliła się w uczestniczkę konkursu... rzeźbienia w maśle.

W międzyczasie Wilde wzięła rozwód ze swoim pierwszym mężem, księciem Tao Ruspolim. Para pobrała się w 2003 roku, gdy aktorka miała zaledwie 19 lat. Niedługo po ogłoszeniu separacji z Ruspolim Wilde zaczęła spotykać się z Jasonem Sudeikisem , ówczesnym członkiem programu satyrycznego "Saturday Night Live". Para doczekała się dwójki dzieci, syna Otisa, urodzonego w 2014 roku, i córki, Daisy, urodzonej w 2016 roku. W listopadzie 2020 roku para niespodziewanie ogłosiła, że nie jest już razem. Kilka miesięcy później okazało się, że Wilde związała się z młodszym od niej o dekadę Harrym Stylesem .



Dwukrotne macierzyństwo nie przeszkodziło Wilde w dalszym rozwoju kariery. W 2013 roku zagrała i pełniła rolę producentki wykonawczej w niezależnej komedii "Kumple od kufla". W 2016 roku pojawiła się w jednej z głównych ról w serialu stacji HBO "Vinyl". Wcieliła się w dawną modelkę Andy'ego Warhola i żonę głównego bohatera, wydawcy muzycznego. Mimo gwiazdorskiej obsady i udziału samego Martina Scorsese , serial skasowano po zaledwie jednym sezonie.



W 2017 roku Wilde zagrała jedną z głównych ról w nieudanym dramacie "To właśnie życie" . Rok później oglądaliśmy ją w roli reporterki w nagradzanym filmie biograficznym Clinta Eastwooda "Richard Jewell" .



Olivia Wilde: Nie tylko aktorka

Z kolei w 2019 roku premierę miał jej pełnometrażowy debiut reżyserski zatytułowany "Szkoła melanżu" . Była to historia dwóch studentek, które w dzień rozdania dyplomów zdają sobie sprawę, że przez cztery lata w ogóle nie imprezowały. Postanawiają więc nadrobić zaległości z życia towarzyskiego w jedną noc.



Za swój pełnometrażowy debiut Wilde otrzymała statuetkę Independent Spirit oraz nominację do nagrody Gotham, a sama produkcja walczyła również o Złote Globy i nagrodę BAFTA.

Kolejnym filmem nakręconym przez Wilde był zeszłoroczny thriller psychologiczny "Nie martw się, kochanie" . To właśnie na planie tej produkcji poznała swojego obecnego partnera życiowego, wspomnianego Harry'ego Stylesa. Co ciekawe, ten ostatni zastąpił w obsadzie Shię LaBeoufa , który został zwolniony ze względu na niewłaściwe zachowanie na planie.

Wilde była ponadto współproducentką obrazu, a także wystąpiła w nim w jednej z głównych ról, obok Stylesa, a także Florence Pugh , Chrisa Pine'a , KiKi Layne i Gemmy Chan . Sensację wzbudziły erotyczne sceny z udziałem Pugh i Stylesa. Dla tego ostatniego były to pierwsze tego typu sekwencje w karierze.

Olivia Wilde: Zdjęcia, koperty, oskarżenia

To zresztą niejedyna kontrowersja związana z Wilde w ostatnim czasie. Najpierw musiała zmierzyć się z falą nieprzychylnych komentarzy, które pojawiły się po tym, jak użytkownicy Twittera dotarli do jej starych wywiadów. Szczególne niezadowolenie internautów wzbudziły wypowiedzi gwiazdy na temat jej zmiany zawodowej ścieżki. Rozpoczęcie kariery reżyserki porównała ona bowiem do coming outu, jakiego dokonują osoby homoseksualne.



Gniew członków społeczności LGBT+ wywołał również nonszalancki komentarz Wilde, która wyznała przed laty, że zanim poznała byłego już narzeczonego Jasona Sudekisa w 2011 roku, rozważała zaangażowanie się w "miękki rodzaj związku lesbijskiego". Przypomniane przez internautów wypowiedzi gwiazdy stały się przedmiotem zażartej dyskusji w mediach społecznościowych. Zarzucono jej brak wrażliwości, a nawet homofobię.



Z kolei pod koniec 2021 roku instagramowy profil gwiazdy, który śledzi ponad 4 mln internautów, zasiliły niezwykle odważne fotografie. Wilde nigdy nie miała problemów z rozbieranymi scenami. Na ekranie wielokrotnie prezentowała się w pełnej okazałości. Nikogo nie mogło więc specjalnie zdziwić, że tym razem odsłoniła niemal wszystko w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać, że 38-latka wyglądała po prostu obłędnie.



Z kolei w czasie prezentacji "Nie martw się, kochanie" na CinemaCon, do przemawiającej na scenie reżyserki podeszła pewna kobieta i wręczyła jej tajemniczą kopertę z napisem "Osobiste i poufne".



Jak w rozmowie z "People" relacjonował jeden z obecnych tam reporterów, gwiazda początkowo sądziła, iż w kopercie znajduje się filmowy scenariusz. "Dobra, rozumiem. Dziękuję" - skwitowała tuż po jej otworzeniu.



O kulisach nowego związku Wilde nie zapomniała również Florence Pugh , która zagrała główną rolę w "Nie martw się, kochanie". Jak podał portal Page Six, nominowana do Oscara gwiazda była zniesmaczona tym, co Wilde i Styles wyczyniali w pracy.

"Mogę Wam powiedzieć, że Flo była zdegustowana tym, jak Olivia i Harry obnosili się ze swoim uczuciem na planie. Olivia nadal była partnerką Jasona, gdy po raz pierwszy przespała się z Harrym. Jason nawet kilka razy odwiedził Olivię na planie na samym początku zdjęć" - zdradził informator Page Six.

20 stycznia na ekrany polskich kin wejdzie najnowszy film Wilde - "Babilon" , już teraz noszący miano "najbardziej rozpustnego filmu w historii". Akcja produkcji Damiena Chazelle'a umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babilon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".



Główną rolę w filmie gra Margot Robbie , która wciela się w postać aspirującej aktorki Nellie LaRoy, marzącej o karierze na dużym ekranie. Pomóc ma w tym jej znajomość z gwiazdorem kina Jackiem Conradem ( Brad Pitt ). Obie te postaci są fikcyjne, jednak wzorowane na ówczesnych gwiazdach kina - aktorkach takich jak Clara Bow, Jeanne Eagels, Joan Crawford czy Alma Rubens oraz aktorach w stylu Johna Gilberta, Clarka Gable'a i Douglasa Fairbanksa.

"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood 1 / 10 Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach". Źródło: materiały prasowe Autor: Scott Garfield