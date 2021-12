Olga Kalicka w negliżu. Zachwyciła internautów!

Olga Kalicka publikuje w mediach społecznościowych coraz to kolejne efekty: współprac z różnorodnymi markami oraz projektów, w które na co dzień się angażuje. Zachwyca swoim poczuciem humoru, profesjonalizmem i talentem. Stworzyła własną markę, a teraz wypuściła nowy produkt, z którego, jak podkreśla, jest bardzo dumna. Sprawdza się na wielu różnych polach. Fanów ujmuje swoją naturalnością i odwagą do spełniania własnych marzeń.

W wirtualnej galerii Olgi Kalickiej pojawiło się niezwykle urokliwe, zmysłowe ujęcie, które przyciąga wzrok. Internauci oniemieli. Aktorka zaprezentowała się bez ubrań. Kadr obejmuje portret na tajemniczą twarz, starannie dobrany makijaż, fryzurę, niemal nagie ciało aktorki i perfumy jej własnej marki. Perłowa cera i hipnotyzujący wzrok powalają na kolana.

Instagram Post

Olga Kalicka zachwyca internautów

Profil w mediach społecznościowych aktorki śledzi ponad 442 tysiące osób, których stale przybywa. Internauci chętnie śledzą publikacje oraz relacje Olgi Kalickiej. Zapoznają się z jej przemyśleniami, a także dzielą własnymi opiniami na dany temat. Wśród obserwatorów nie brakuje także fanów urody artystki. Pod najnowszym zdjęciem nie zabrakło gratulacji.

Cudownie

Ale rewelacja

Gratuluję rozwoju firmy, Pani Prezes

Instagram Post

Instagram Post

