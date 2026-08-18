Nie żyje Jan Frycz. Córka Olga żegna swojego tatę

W sobotę w wieku 72 lat zmarł Jan Frycz. Przez wielu krytyków uznawany był jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Stworzył niezapomniane kreacje w takich filmach i serialach, jak "Pręgi", "Komornik", "Ślepnąc od świateł", "Pożegnanie jesieni", "Nigdy w życiu!" czy "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Bliscy i współpracownicy Jana Frycza żegnają go od wczoraj w mediach społecznościowych. Córka artysty, aktorka Olga Frycz zamieściła po północy na swym Instagramie wzruszający wpis.

"Kochaliśmy Tatę bardzo i najważniejsze, że o tym wiedział. Dla moich dzieci był najkochańszym dziadkiem. Dziękuję wszystkim za dobre słowa, pamięć i wsparcie. Ostatnie lata były piękne. A tamten spacer z Helenką i Tatą bardzo miło wspominam" - napisała Olga Frycz, zamieszczając zdjęcie z zimowego spaceru.

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Jana Frycza pożegnał również narzeczony aktorki, tancerz znany z udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", Albert Kosiński.

"Janku, dziękuję" - napisał na swym Instagramie, dodając do wpisu zdjęcie, na którym panowie patrzą na siebie i uśmiechają się.

Albert Kosiński zaręczył się z Olga Frycz na początku 2025 roku. W lutym 2026 roku przyszedł na świat ich syn Jan, który imię dostał po słynnym dziadku.

Wpis Olgi Frycz na Instagramie wywołał poruszenie

Na wpis Olgi Frycz na jej Instagramie zareagowało wiele osób. Post ma już ponad 41 tysięcy reakcji i ponad 1200 komentarzy.

Gesty i słowa wsparcia pod wpisem zamieścili między innymi Maja Bohosiewicz, Sonia Bohosiewicz, Lara Gessler, Agnieszka Dygant, Łukasz Jemioł, Grzegorz Hyży, Dominika Gwit, Katarzyna Cichopek, Sandra Kubicka, Maja Ostaszewska, Michał Koterski, Magdalena Lamparka, Piotr Jacoń, Adrianna Biedrzyńska, Emilia Komarnicka, Marzena Rogalska, Zofia Zborowska, Barbara Kurdej-Szatan.

Na post zareagowali również tancerze z programu "Taniec z Gwiazdami", m.in. Daria Syta i Jacek Jeschke.

Jan Frycz chronił swoją prywatność

Aktor niezwykle chronił swoją prywatność i rzadko udzielał wywiadów na tematy osobiste. Dwa jego małżeństwa zakończyły się rozwodem.

"Dziś myślę o tym spokojnie. W obu przypadkach rozwód był bez orzekania o winie, jednak zawsze to życiowa porażka. Po prostu nie dobraliśmy się. Byliśmy niedojrzali, obowiązki nas przerosły" - powiedział kiedyś w wywiadzie dla "Twojego Stylu"

Jan Frycz szczęście znalazł u boku trzeciej żony, prawniczki Małgorzaty, która przez wiele lat była jego agentką.

Aktor miał sześcioro dzieci. Dwie jego córki - Gabriela i Olga - zostały aktorkami. Przed laty Olga Frycz mówiła w mediach, że miała do ojca żal za to, iż porzucił rodzinę. Ich relacje jednak się ułożyły, a Jan Frycz odnalazł się w roli dziadka.

Olga Frycz ma troje dzieci: córki Helenę (ur. w 2018 roku, ze związku z Grzegorzem Sobieszkiem) i Zofię (ur. w 2021 roku, ze związku z Łukaszem Nowakiem) oraz syna Jana (ur. w lutym 2026 roku) - jego ojcem jest narzeczony aktorki Albert Kosiński.