Ołeh Sencow ranny podczas walk w Ukrainie. Jaki jest stan reżysera?

Ołeh Sencow: Reżyser dołączył do ukraińskiego wojska

Sencow dołączył do wojsk ukraińskiej obrony terytorialnej 24 lutego 2022 roku, w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ciągu roku przeniósł się do sił specjalnych. Walczył na Zaporożu, w Bachmucie i Doniecku. O swoim dołączeniu do walk reżyser poinformował w filmie, który udostępnił w mediach społecznościowych.

"Nazywam się Ołeh Sencow i jestem reżyserem filmowym z Ukrainy. Obecnie jestem członkiem wojsk obrony terytorialnej, które stanowią część sił zbrojnych Ukrainy" - tak zaczyna się nagranie video opublikowane na profilu Euromaidan Press na Twitterze i udostępnione przez arte.tv.

Sencow zaznaczył, że Ukraińcy wygrają tę wojnę, bo nie mają innego wyjścia. "Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie całego świata. Teraz wszyscy zdali sobie sprawę, kim jest Putin i że stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Europy i świata. Cały świat nas teraz wspiera, ponieważ nasza przyszłość zależy od wygrania tej wojny. Mam nadzieję, że międzynarodowe naciski na Putina i Rosję będą kontynuowane i doprowadzą nie tylko do jego militarnej, ale i politycznej porażki, co doprowadzi do zmiany porządku politycznego, a Putin — jako międzynarodowy przestępca — zasiądzie na ławie oskarżonych haskiego Trybunału. Żadnych negocjacji z terrorystami. Tylko zwycięstwo, tylko kapitulacja Rosji. Zwycięstwo będzie nasze. Chwała Ukrainie" - powiedział.