Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Wajdy. Zadebiutowała w 2010 roku krótkometrażowym dokumentem "Bracia". Jej kolejne projekty: "Nauka" (2016), "Heimat" (2017) oraz zrealizowane w Studiu Munka "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023) zdobyły kilkadziesiąt nagród na festiwalach w Polsce i na świecie.

Debiut reżyserski Buchwald okrzyknięto objawieniem polskiego kina

Na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni premierę miał jej pełnometrażowy debiut reżyserski "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". To historia czwórki rodzeństwa na progu dorosłości, która próbuje zachować bliskość, mimo że każde z nich mierzy się z własnymi lękami, samotnością i emocjonalnymi problemami.

"Interesują mnie wieloosobowe historie i wchodzenie w skomplikowaną sieć relacji. Nie lubię opowiadać o świecie z pozycji kogoś, kto wszystko wie i przedstawia wynik na temat ludzkiej kondycji. Wychodzę raczej z punktu zastanawiania się, jak te relacje są skomplikowane, często sama ich nie jestem w stanie zrozumieć. Film jest dla mnie procesem przekładania życiowych obserwacji na język filmowy" - opowiadała Buchwald w rozmowie z Interią.

Emi Buchwald na planie filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Studio Munka-SFP materiały prasowe

Na festiwalu w Gdyni film uznano za objawienie imprezy. Zdobył m.in. Złotego Pazura przyznawanego za "odwagę formy i treści", nagrody za najlepszą reżyserię oraz drugoplanową rolę kobiecą Karoliny Rzepy. Dziennikarze i dziennikarki wybrali "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" najlepszym filmem festiwalu. Zwracano uwagę na czułość i empatię, zachwycające aktorstwo, naturalnie brzmiące dialogi. Podkreślano, że film niesie pozytywny wydźwięk, a historia jest mądrze wsłuchana w ludzki lęk i wyrozumiała wobec cierpienia wieku dojrzewania.

Emi Buchwald pracuje obecnie nad kolejnym filmem o roboczym tytule "Historia domu Fiedlerów".

"Jest to kontynuacja drogi, którą zaczęłam jakiś czas temu i znowu będę dotykała tematów, które są dla mnie osobiście ważne, starając się oczywiście jakoś to uniwersalizować i też mocno zmetaforyzować - zdradziła Interii reżyserka.

Buchwald nie chce ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły i twórców, z którymi współpracuje nad nowym projektem. Wiemy jednak, że jest to dla niej szczególnie ważna produkcja.

"Opowiadamy o rodzinie, która nie chce sprawić, żeby jej dom został zburzony pod budowę bazy danych w miejscowości, w której żyją (...) Nazywam ten film kinem drogi wiodącym do domu i dosłownie tak się dzieje. Jest to historia bardziej pokoleniowa, dotyczy też domu, relacji z domem, relacji przeszłości z teraźniejszością" - opowiadała.

Na planie filmu Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", fot. K. Grabowska Studio Munka-SFP materiały prasowe

W "Historii domu Fiedlerów" Buchwald również skupi się na relacjach rodzinnych, jednak tym razem na pierwszym planie nie znajdzie się rodzeństwo, jak w przypadku "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

"Po tym, jak opowiem jeden temat, w wypadku "Duchów" był to temat rodzeństwa, to już czuję, że coś zamknęłam i chcę nastawiać się na jakąś nową opowieść" - wyjaśniła. "Tym razem jest to historia kompletnie fikcyjna, wymyślona przeze mnie, mimo że oczywiście jest trochę wątków takich, które znam z własnego życia. Jest to jednak bardzo mocno przetworzone" - dodała.

Emi Buchwald prywatnie jest żoną znanego reżysera

Prywatnie Emi Buchwald jest żoną Macieja Buchwalda, reżysera popularnego serialu "1670". Choć każde z nich rozwija własną ścieżkę zawodową i realizuje odmienne projekty, praca filmowa stanowi ważną część ich wspólnego życia.

Jak przyznali w rozmowie z "Vogue Polska", zdarzało im się także bezpośrednio współpracować na planach filmowych.

"Reżyserujemy osobno, ale przy wielu realizacjach asystowaliśmy sobie nawzajem. Na pewno przy obu licencjatach i dyplomach w łódzkiej Szkole Filmowej, do tego dochodzą różne inne krótkie formy" - opowiadał Maciej Buchwald.

Emi i Maciej Buchwald Adam Jankowski Reporter

"Bezpośrednio pomagaliśmy sobie przy kilkunastu produkcjach. Wspieramy się zawsze - od scenariuszy po układki (pierwsze wersje montażowe filmów), ale też mamy silną potrzebę niezależności. Naturalnie rozmawiamy w domu o tym, co robimy, ale nie musimy być zawsze na planie filmowym drugiej osoby, tam na ogół za każdym razem jest Tomek Gajewski - operator, z którym zrobiliśmy wszystkie nasze filmy" - dodał.

Emi Buchwald zwróciła uwagę, że wzajemne zaufanie ma dla nich szczególne znaczenie również w kontekście zawodowym.

"Tak, mamy wkład w swoje filmy, bo to duża część naszego życia, rozmawiamy o nich i jesteśmy pierwszą instancją weryfikującą pomysły. Ufamy sobie nie tylko jako partnerzy życiowi, lecz także jako filmowcy" - uzupełniła.