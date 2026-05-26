"Ojczyzna": pokazy przedpremierowe w Krakowie

"Ojczyzna" ("Fatherland") to obecnie najbardziej wyczekiwany przez polskich widzów film. W ubiegłą sobotę (23 maja) na festiwalu w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię tej produkcji.

W "Ojczyźnie" polski reżyser ponownie porusza kwestie tożsamości, historycznych zawirowań i poczucia przynależności. Autorami scenariusza są Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Filmowa opowieść została oparta na książce "Czarodziej" Colma Tóibína o życiu niemieckiego pisarza Thomasa Manna.

Film trafi na ekrany polskich kin 19 czerwca, ale wcześniej "Ojczyznę" będzie można przedpremierowo obejrzeć w krakowskich kinach Agrafka i KIKA.

W kinie Agrafka "Ojczyzna" przedpremierowo zostanie wyświetlona 6, 7,13 i 14 czerwca. Z kolei w kinie KIKA pokazy odbędą się 4, 5, 12 i 14 czerwca.

"Ojczyna": fabuła, obsada

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler, "Monachium"), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller, "Strefa interesów", "Anatomia upadku", "Projekt Hail Mary") - aktorką i pisarką.

Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

W "Ojczyźnie" polski reżyser wraca do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" - tożsamości, poczucia winy, rodziny oraz miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

Do realizacji filmu Paweł Pawlikowski ponownie zaprosił swój zespół: nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet", "Ida", "Zimna wojna"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego (filmowa "Lalka").

