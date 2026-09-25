Ogromny sukces polskiego filmu. Dostał dwie nagrody na festiwalu w USA

Wielki sukces Agaty Trzebuchowskiej

Fantastic Fest w Austin w Teksasie, gdzie film miał swoją światową premierę tuż przed Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni, to jeden z najważniejszych festiwali kina gatunkowego na świecie i największy w swojej kategorii w USA. Film został zakwalifikowany do konkursu Next Wave Competition, który - jak czytamy na stronie festiwalu - promuje obiecujących twórców filmowych prezentujących odważne, podejmujące ryzyko kino gatunkowe. Był także pokazywany w ramach tematycznych pasm programowych "Respect Your Elders" i "Arthouse Gone Wild". "SICK" był jedynym polskim filmem tegorocznej edycji festiwalu i został podwójnie nagrodzony.

Fantastic Fest, odbywający się w Austin w Teksasie, od ponad dwóch dekad jest jednym z najważniejszych miejsc dla światowego kina gatunkowego. To właśnie tutaj swoje światowe premiery miały m.in. "Aż poleje się krew" Paula Thomasa Andersona, "John Wick" z Keanu Reevesem, "Split" M. Night Shyamalana, "Zombieland" Rubena Fleischera, "Uśmiechnij się" Parkera Finna czy "Frankenweenie" Tima Burtona.

Dla Agaty Trzebuchowskiej, którą międzynarodowa publiczność poznała dzięki głównej roli w nagrodzonej Oscarem "Idze" Pawła Pawlikowskiego, "SICK" jest kolejnym krokiem na konsekwentnie rozwijanej drodze reżyserskiej. Jej krótkometrażowy debiut "Skwar" (2017) miał premierę w konkursie Sundance Film Festival, a teraz Trzebuchowska debiutuje jako reżyserka pełnego metrażu. Światowa premiera "SICK" na Fantastic Fest w Austin otwiera kolejny rozdział jej międzynarodowej kariery po drugiej stronie kamery.

O czym jest "SICK"?

Podczas letnich wakacji szesnastoletni Maks i jego nieco starsza siostra Emma wyjeżdżają na wieś, by opiekować się schorowaną babcią. W dusznej atmosferze mazurskiego domu budzi się między nimi zakazane pragnienie, które splata się z coraz bardziej niepokojącą przemianą babci, zwiastując kres dzieciństwa.



