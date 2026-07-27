"Backrooms": Fenomem ostatnich miesięcy ma ciąg dalszy

Ogromne zainteresowanie widzów sprawiło, że produkcja doczekała się wydłużonej wersji kinowej. "Backrooms. Bez wyjścia - wersja rozszerzona" zawiera dodatkowe 15 minut materiału wyświetlanego po napisach końcowych. Wydanie extended można zobaczyć wyłącznie w kinach od 31 lipca.

Dodatkowy materiał przenosi widzów do czerwca 1990 roku i pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w tajemnicę Backrooms. Śledzimy zespół Async Research Institute, który zapuszcza się w kolejne przestrzenie labiryntu. Badacze natrafiają na coraz bardziej niepokojące ślady - od tajemniczych sterów okrętowych po migający telewizor i zagadkowe znaki. Atmosfera z każdą minutą staje się coraz bardziej duszna, aż w końcu bohaterowie stają twarzą w twarz z niewidocznym zagrożeniem.

"Backrooms. Bez wyjścia" trafił do polskich kin 19 czerwca. Film wyreżyserował Kane Parsons, adaptując własną viralową serię internetową. Światowe wpływy z dystrybucji tego filmowego fenomenu zbliżają się do 400 milionów dolarów.

W głównych rolach występują Chiwetel Ejiofor i Renate Reinsve, wcielający się odpowiednio we właściciela sklepu meblowego oraz jego terapeutkę. Bohaterowie przypadkiem odkrywają ukryty za ścianą piwnicy labirynt nieskończonych, niepokojących pomieszczeń. Film szybko stał się jedną z najbardziej dochodowych premier w historii studia A24, odpowiedzialnego za "Wielkiego Marty'ego" czy "Dramę".

"Backrooms. Bez wyjścia" [trailer] materiały dystrybutora

"Backrooms. Bez wyjścia - wersja rozszerzona": Opis

Jeden z największych kinowych hitów ostatnich miesięcy w nowej, rozszerzonej wersji. Dodatkowe 15 minut strachu do przeżycia tylko w kinach!

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

"Backrooms. Bez wyjścia - wersja rozszerzona" tylko w kinach od 31 lipca.

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