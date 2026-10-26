"Odyseja" w wersji AI. Elon Musk zapowiada nowy projekt

Sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza do branży rozrywkowej. Podczas gdy twórcy debatują nad tym, jak destrukcyjny wpływ na sztukę może być nadmierne wykorzystanie AI, szef SpaceX Elon Musk ma zamiar wypuścić w świat film niemal w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jego nowy projekt to pełnometrażowa, "historycznie wierna" adaptacja "Odysei".

Specjalizująca się w produkcjach wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję firma Grok Imagine, której właścicielem jest południowoafrykański multimiliarder, udostępniła na platformie X trwający siedem minut epizod z nadchodzącego filmu.

Współtwórcami nowej wersji "Odysei" są Wonder Studios i reżyser Dev Walker.

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Sztuczna inteligencja wkracza do Hollywood

Musk zapowiedział powstanie filmu w lipcu 2026 roku. Jego pomysł spotkał się wówczas z krytyką ze strony przedstawicieli branży filmowej. Jednego z najostrzejszych komentarzy w tej sprawie udzielił Scott Derrickson, twórca "Doktora Strange'a" czy "Czarnego telefonu". Amerykański reżyser stwierdził, że Musk "nie ma pojęcia o kinie" i swoimi działaniami szkodzi ludziom sztuki.

Właściciel Tesli nie krył żalu z powodu tego, w jakim kierunku Christopher Nolan poprowadził własną adaptację homerowskiego eposu. Musk szczególnie krytykował decyzje obsadowe, w tym angaż Lupity Nyong'o do roli Heleny Trojańskiej.

Przedsiębiorca obiecał, że wygenerowana przez AI "Odyseja" będzie znacznie bardziej wierna oryginałowi. Na ten moment nie znamy jednak szczegółów na temat premiery zapowiadanego filmu.