"Odyseja" pobiła w kinach kolejny rekord

Lato 2026 to najbardziej udany okres w postcovidowej historii kina. Widzów przyciągają wielkie blockbustery, takie jak "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (film zarobił już 1,68 miliarda dolarów) czy "Odyseja" Christophera Nolana.

Zrealizowana z ogromnym rozmachem adaptacja greckiego eposu zachwyca zarówno publiczność, jak i krytyków, którzy już teraz wieszczą filmowi nominacje do przyszłorocznych Oscarów. Twórcy widowiska mają więc mnóstwo powodów do radości - co więcej, film z Mattem Damonem, Tomem Hollandem i Anne Hathaway właśnie pobił kolejny rekord.

Choć premiera "Odysei" miała miejsce ponad miesiąc temu, produkcja wciąż przyciąga przed ekrany dziesiątki tysięcy widzów, którym trudno jest znaleźć dobre miejsca na pokazy w kinach IMAX. Niemal w całości wyprzedane są także bilety na seanse w godzinach porannych i popołudniowych.

"Odyseja" zdetronizowała "Avatara". Ile zarobi film Nolana?

Jak donoszą zagraniczne media, widowiskowe dzieło Christophera Nolana jest obecnie najbardziej dochodowym filmem wyświetlanym w kinach wielkoformatowych. Tylko w kinach IMAX "Odyseja" zarobiła już ponad 289 milionów dolarów, co stanowi światowy rekord. Tegoroczny hit zdetronizował pierwszą część "Avatara" z 2008 roku, która zarobiła w kinach IMAX ok. 270 milionów dolarów. Kultowe dzieło Jamesa Camerona było wówczas wyświetlane także w technologii 3D.

Według najnowszych danych z Box Office Mojo "Odyseja" może pochwalić się imponującą kwotą z biletów wynoszącą ok. 1,2 miliarda dolarów. Adaptacja przygód mitycznego Odyseusza jest jednocześnie największym finansowym sukcesem w karierze brytyjskiego reżysera. Dotychczas Nolan mógł pochwalić się dwiema produkcjami, których dochód z biletów przekroczył miliard dolarów - były to kolejno "Mroczny rycerz" i "Mroczny rycerz powstaje".

"Odyseja" zajmuje drugie miejsce w zestawieniu najbardziej kasowych filmów 2026 roku. Liderem w tej kwestii niezmiennie pozostaje najnowsza część przygód Petera Parkera w reżyserii Destina Daniela Crettona.

W obsadzie "Odysei" znaleźli się m.in.: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Theron, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie i Mia Goth.

Film trafił do kin 17 lipca.