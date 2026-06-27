"Odyseja" bez pokazów specjalnych. Nolan obawia się przecieków?

"Odyseja" to adaptacja klasycznego eposu Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz stara się wrócić na wyspę Itaka. Jego podróż jest pełna przygód, starć z cyklopami, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde kolejne zagrożenie oddala bohatera od domu i ukochanej rodziny.

W imponującej obsadzie znaleźli się m.in. Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth oraz Samantha Morton.

Bilety na tę produkcję wyprzedają się na pniu, co prawdopodobnie skłoniło studio do rezygnacji z popularnego w ostatnich latach zabiegu marketingowego - specjalnych pokazów dla influencerów.

"Odyseja": Nolan pewny sukcesu?

Jak podaje serwis IndieWire, studio Universal rezygnuje z organizowania pokazów w systemie "poczty pantoflowej", w ramach którego filmy są prezentowane przed premierą influencerom, mogącym wygenerować szum wokół produkcji. Pokazy te zazwyczaj odbywają się, zanim dziennikarze i krytycy mają okazję zobaczyć film, co często gwarantuje bardzo entuzjastyczny, lecz mało obiektywny początkowy odbiór.

Decyzja ta może być motywowana dbałością o zachowanie tajemnicy do czasu premiery. Podobnie jak w przypadku poprzednich dzieł reżysera, które omijały festiwale i opierały się na minimalistycznej kampanii, rezygnacja z wczesnych pokazów ma zapewnić widzom dostęp do filmu bez ryzyka wystąpienia spoilerów. Coraz częściej pojawiają się również opinie, że recenzje influencerów straciły na wartości, zwłaszcza w oczach widzów szczególnie zaangażowanych w branżę filmową.

Kiedy premiera?

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 16 lipca, natomiast w polskich kinach produkcja zadebiutuje 17 lipca.