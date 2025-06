Odważny temat wywołał oburzenie. Gwiazdor westernów nie mógł na to patrzeć

"Tajemnica Brokeback Mountain": wiele prestiżowych nagród, ale bez Oscara

Produkcja "Tajemnica Brokeback Mountain" cieszyła się ogromną popularnością, co szczególnie widać po liczbie zdobytych statuetek. Dzieło Anga Lee otrzymało m.in. Złotego Globa, nagrodę BAFTA, Critics' Choice Award i Independent Spirit Award. Choć wiele osób było przekonanych, że zdobędzie również Oscara za najlepszy film, werdykt Akademii okazał się zaskoczeniem.

W tym roku mija 20 lat od premiery tego dość niecodziennego i odważnego tematycznie westernu. Współscenarzystka dzieła, Diana Ossana, w niedawnym wywiadzie wspominała chwilę, w której była już pewna, że nie ma szans na zwycięstwo. Podczas przyjęcia dla nominowanych do Oscara Paul Haggis, reżyser filmu "Miasto gniewu", przedstawił ją Clintowi Eastwoodowi.

"Paul zaczął mnie prowadzić i powiedział: 'Diana, muszę ci powiedzieć, że on nie widział twojego filmu'. To było tak, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Wtedy wiedziałam, że nie zdobędziemy nagrody za najlepszy film" - wspominała w wywiadzie dla The New York Times. Przeczucie scenarzystki nie było mylne; "Tajemnica Brokeback Mountain" przegrała ze wspomnianym "Miastem gniewu".

Kobieta do dziś jest przekonana, że na werdykt miały wpływ uprzedzenia dotyczące przedstawionej na ekranie relacji dwóch mężczyzn.

"Ludzie chcą temu zaprzeczyć, ale co innego mogło się stać? Do tej pory wygrywaliśmy wszystko" - powiedziała.

Dzieło Anga Lee nie zostało jednak całkowicie pominięte; podczas uroczystej gali wyróżniono je za scenariusz adaptowany, muzykę oryginalną oraz reżyserię. Choć twórcy nie zdobyli upragnionej statuetki dla najlepszego filmu, Ossana nie ma do nikogo żalu:

"Jestem tylko wdzięczna. Nie czuję goryczy. Nigdy nie przyszło mi to do głowy".

"Tajemnica Brokeback Mountain": o czym opowiada film?

Ennis Del Mar (Heath Ledger) i Jack Twist (Jake Gyllenhaal) poznają się w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Ich codzienność wypełnia monotonia. W ich życiu wszystko zostało z góry ustalone - mają znaleźć stałe zajęcie, ożenić się i założyć rodzinę. Gdy ich nowy pracodawca Joe Acquirre (Randy Quaid) wysyła ich do pracy na majestatyczne wzgórze Brokeback, zawiązuje się między nimi przyjaźń, a z czasem głęboka relacja miłosna.

