Odrzuciła rolę w hicie Marvela. Mogła zarobić miliony dolarów

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Amanda Seyfried mogła stać się częścią jednej z najsłynniejszych serii Marvela. Odrzuciła rolę, bo scenariusz wydał jej się absurdalny i bała się, że zrujnuje jej karierę. Mimo iż "Strażnicy Galaktyki" stali się kultowymi superbohaterami MCU, gwiazda "Wrednych dziewczyn" nie żałuje decyzji sprzed lat.

Amanda Seyfried w czarnej sukni i naszyjniku z niebieskim kamieniem, stojąca na tle jasnych zasłon.
Amanda SeyfriedJordan Strauss/InvisionEast News

Odrzuciła rolę w "Strażnikach Galaktyki". Była pewna, że okażą się porażką

Matt Damon nie jest jedynym aktorem, który odrzucił propozycję roli w filmie, który okazał się być finansowym strzałem w dziesiątkę. Przypomnijmy, że gwiazdor "Odysei" miał szansę wystąpić w głównej roli w "Avatarze" i otrzymać część zysków z box-office'u, który wyniósł ponad 2,7 miliarda dolarów! Do grona artystów, którzy źle oszacowali szanse na powodzenie filmu, dołącza zdobywczyni Złotego Globu Amanda Seyfried.

Gwiazda "Testamentu Ann Lee" i "Wrednych dziewczyn" przed laty otrzymała propozycję zagrania w serii Marvela, która z czasem okazała się jednym z największych hitów komiksowego uniwersum. Seyfried miała szansę zagrać Gamorę w uwielbianych "Strażnikach Galaktyki", jednak odrzuciła ofertę z uwagi na sprawy rodzinne. Nie był to jednak główny powód jej decyzji.

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Amanda Seyfried miała szansę zagrać w MCU. Dlaczego zrezygnowała?

Aktorka otwarcie przyznaje, że scenariusz do filmu Jamesa Gunna wydał jej się absurdalny. Perspektywa oglądania na ekranie kosmicznych wyrzutków zupełnie do niej nie przemawiała.

"Odrzucenie roli w 'Strażnikach Galaktyki' było dla mnie na tamtym etapie oczywistym wyborem. Czułam, że to nie będzie hit. Drzewo rozmawiające z szopem, a wszystko dzieje się w kosmosie. Pomyślałam, że jeśli to nie wypali, moja kariera legnie w gruzach. A szanse na porażkę były wysokie" - mówiła w sesji Q&A zorganizowanej przez SAG-AFTRA Foundation.

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Seyfried przyznała, że źle oszacowała szanse na powodzenie uwielbianej serii MCU. Na tamtym etapie priorytetem było dla niej życie rodzinne i nie chciała zaprzepaścić go, biorąc udziału w projekcie, którego nie jest do końca pewna.

"Nie chciałam spędzać całego dnia w przyczepie charakteryzatorskiej. Nie potrafię wysiedzieć w miejscu, nie znoszę też scen kaskaderskich, wysokości ani udawania, że wokół mnie jest jakiś świat. Muszę mieć coś, czego mogę się złapać" - przyznała.

Ostatecznie rolę Gamory przejęła Zoe Saldaña, a u jej boku wystąpili m.in. Chris Pratt, Vin Diesel, Karen Gillan i Dave Bautista. "Strażnicy Galaktyki" okazali się wielkim finansowym hitem - film zarobił na całym świecie ponad 772 miliony dolarów.

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