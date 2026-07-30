Odeszła legenda polskiego kina. Iga Cembrzyńska miała 87 lat

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Gwiazda powojennego kina miała 87 lat

Informację o śmierci Igi Cembrzyńskiej przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" - napisał. Odejście Cembrzyńskiej potwierdził w rozmowie z Onetem prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorz Łoszewski.

Artystka zostawiła po sobie ogromny dorobek w świecie filmu, serialu i muzyki. Cembrzyńska była nie tylko cenioną aktorką dużego i małego ekranu, ale reżyserką, scenarzystką, a także piosenkarką i kompozytorką. Była jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy kina przełomu lat 60. i 70, a filmy z jej udziałem zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej kinematografii.

Iga Cembrzyńska: początki kariery

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Jej prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Maria Elżbieta Cembrzyńska. Pseudonimem Iga, który nawiązywał do jej aktorskiej inspiracji, Igi Mayr, zaczęła posługiwać się na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Jej kinowym debiutem była rola Eminy, księżniczki mauretańskiej w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa (1964). W międzyczasie realizowała się również jako wokalistka - śpiewała w licznych przedstawieniach i programach telewizyjnych. Przez lata była kojarzona z utworem "W siną dal", który zaśpiewała na III Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Iga Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk: duet w pracy i w życiu

Cembrzyńska wsławiła się przede wszystkim rolami w filmach Andrzeja Kondratiuka, z którym związała się na początku lat 70. W 1970 roku wystąpiła w komedii "Hydrozagadka", do której nagrała również czołówkę. W kolejnych latach zagrała m.in. w "Pełni", "Gwiezdnym pyle", "Big Bang", "Mlecznej drodze" czy "Słonecznym zegarze".

Oprócz filmów Kondratiuka, sukcesem w karierze aktorki okazał się również udział w kultowych serialach, takich jak "Stawka większa niż życie" czy "Crimen".

Wieloletnia współpraca zawodowa Cembrzyńskiej i Kondratiuka była fenomenem i zapisała się w historii kina jako jedna z najbardziej kultowych i owocnych. Reżyser zmarł w 2016 roku po długiej walce z nowotworem.

Życie Cembrzyńskiej i Kondratiuka posłużyło jako inspiracja dla filmu "Jak pies z kotem" z 2018 roku w reżyserii Janusza Kondratiuka. Wcielająca się w rolę Cembrzyńskiej Aleksandra Konieczna otrzymała za swój występ Orła i nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na FPFF w Gdyni.



