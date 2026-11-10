Od ponad dwóch dekad widzowie kochają ten film. "Nic to dla mnie nie znaczy"

"To właśnie miłość" przedstawia kilka historii miłosnych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Film zawdzięcza swój wielki sukces między innymi plejadzie gwiazd, którą zebrali twórcy. Na ekranie występują m.in. Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Bill Nighy, Liam Neeson, Alan Rickman, Keira Knightley, Colin Firth i Chiwetel Ejiofor. Produkcja była nominowana do Złotych Globów oraz Europejskiej Nagrody Filmowej.

"To właśnie miłość": Keira Knightley o kultowym świątecznym filmie

Film w reżyserii Richarda Curtisa od lat należy do najbardziej lubianych świątecznych hitów, jakie co roku oglądamy w świątecznym czasie. Jednak nie wszyscy wracają do tej produkcji z sentymentem.

Keira Kinghtley, którą obecnie możemy oglądać w drugim sezonie szpiegowskiego thrillera "Black Doves", wyznała w jednym z najnowszych wywiadów, że w ogóle nie pamięta tego filmu. W "To właśnie miłość" zagrała małą rolę. Miała wtedy 18 lat.

"Nie oglądałam 'To właśnie miłość' od czasu premiery, czyli od momentu, gdy miałam 18 lat" mówiła aktorka na antenie stacji Heart. "Wydaje mi się więc, że znam ten film najsłabiej ze wszystkich. Zauważam, że ludzie przybierają określony wyraz twarzy, mówią do mnie różne rzeczy. Wiem, że cytują 'To właśnie miłość', ale nie do końca wiem, o co chodzi. Nic to dla mnie nie znaczy".

"Black Doves": o czym opowiada produkcja Netfliksa?

"Black Doves" to opowieść o szpiegach, przyjaźni, niebezpiecznej intrydze, polityce i podwójnej tożsamości. Helen Webb (Keira Knightley) jest oddaną matką, żoną polityka (już jednak nie idealną) i szpiegiem tajnej organizacji, która prowadzi niebezpieczne rozgrywki, konspirując z tym, kto najwięcej zapłaci. Drugi sezon zadebiutował w Netfliksie 5 listopada 2026 roku.

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