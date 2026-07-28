Od pierwszych pokazów wzbudza ogromne emocje. Ten film już bije rekordy

"Witajcie w Hope": Niebawem film kultowy?

Wielu krytyków przewiduje, że film zyska status kultowego, a w Korei już bije rekordy. Widzowie w przedsprzedaży kupili ponad pół miliona biletów, a w dniu premiery wpływy ze sprzedaży wejściówek na ten tytuł stanowiły ponad 80% całości.

"Witajcie w Hope" to połączenie science fiction, thrillera i kina akcji. Spektakularne pościgi i strzelaniny tworzą tu widowisko, w którym adrenalina rośnie z każdą kolejną sceną.

Akcja filmu rozgrywa się w spokojnej, nadmorskiej miejscowości. Gdy tajemnicza istota zaczyna siać zniszczenie, lokalna policja rozpoczyna śledztwo, a grupa myśliwych postanawia na własną rękę wytropić zagrożenie. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a walka o przetrwanie przenosi się z ulic na leśne bezdroża, do samochodów i na grzbiety pędzących koni. W serii dynamicznych i widowiskowych starć naprzeciw siebie stają mieszkańcy Hope i nieproszeni goście.

W regularnej dystrybucji kinowej "Witajcie w Hope" pojawi się jesienią, wcześniej będzie filmem zamknięcia 9. edycji Octopus Film Festival. Gdański festiwal kina gatunkowego potrwa od 11 do 16 sierpnia.

"Witajcie w Hope": Fabuła

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

"Witajcie w Hope" [trailer 2] materiały dystrybutora



