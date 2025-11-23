Od lat zachwyca na ekranie. Zadebiutuje w nowej roli w filmie Netfliksa

"Żegnaj, June": o czym opowiada film?

"Akcja filmu "Żegnaj June" rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem — z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem" - czytamy w oficjalnym opisie.



W rolach głównych występują Kate Winslet (Julia), Helen Mirren (June), Andrea Riseborough (Molly), Timothy Spall (Bernie), Johnny Flynn (Connor), Toni Collette (Helen). Film jest debiutem reżyserskim Kate Winslet. Scenariusz do filmu napisał Joe Anders, syn Winslet. Za produkcję, oprócz samej aktorki, odpowiada również Kate Solomon, która wcześniej współpracowała z Winslet przy filmie "Lee" - biografii Lee Miller, modelki i fotografki wojennej.

"Tak wiele osób mówi mi na planach filmowych [...]: "Dlaczego nie reżyserujesz?". A ja mówię: "Nie, nie, nie, proszę nie mów tego. Przestań to mówić. Dlaczego wszyscy to powtarzają?" - powiedziała aktorka swego czasu w jednym z wywiadów. "Ale im dłużej tego nie robię [...] tym bardziej czuję, że tak naprawdę zawodzę inne kobiety, nie robiąc tego. Zaczynam to naprawdę odczuwać w dość głośny sposób".

"Żegnaj, June": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Żegnaj, June" zadebiutuje w serwisie Netflix 24 grudnia 2025 roku. Wcześniej, 12 grudnia, film trafi na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

