"Lepiej być patriarchą własnej małej rodziny niż kuzynem-klaunem na uboczu czyjejś, więc zdecydowałem, że pójdę na całość i będę Cage'em" - mówił zdobywca Oscara za "Zostawić Las Vegas".

Nicolas Cage. Skąd wziął się pseudonim artysty?

Aktor dodał, że gdy szukał dla siebie pseudonimu, chciał czegoś "krótkiego i słodkiego", jak James Dean. "Nazwisko 'Cage' spodobało mi się, gdy czytałem komiksy. Pomyślałem, że jest fajne" - mówił, nawiązując do Luke'a Cage'a, jednego z superbohaterów Marvela. Nie był on jednak jedyną inspiracją aktora.

"Dorastałem w bardzo awangardowej, artystycznej rodzinie, w której dyskutowano o twórczości kompozytora Johna Cage'a i jego eksperymentalnych utworach" - kontynuował.

Dlaczego Nicolas Cage zmienił nazwisko?

"Pomyślałem, że zatrzymam imię 'Nicolas', bo tak nazwał mnie mój ojciec. Zapisano je po francusku, co zawsze mnie irytowało, bo wszyscy dodawali później 'H'. Nie wiem, czemu to zrobił, ale taka była jego decyzja" - dodał.

Przyznał również, że niektórzy naśmiewali się z jego powiązań rodzinnych, przede wszystkim z wujkiem Francisem Fordem Coppolą, twórcą "Ojca Chrzestnego" i "Czasu Apokalipsy". Dlatego ostatecznie zdecydował się na zmianę.

Nicolas Cage wystąpił niedawno w serialu o Spider-Manie

Cage'a możemy zobaczyć między innymi w serialu "Spider-Noir", którego pierwszy sezon jest dostępny od 17 maja na platformie streamingowej Prime Video. Serial jest opowieścią o Spider-Manie z alternatywnej rzeczywistości. W tej wersji superbohater jest prywatnym detektywem w Nowym Jorku lat 30. XX wieku.



