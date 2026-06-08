Od lat nie pokazuje swoich naturalnych włosów. Teraz zrobiła wyjątek

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Nicole Kidman to jedna z największych gwiazd światowego kina. Mało kto wie jednak, że przez lata unikała pokazywania swoich naturalnych włosów, często wybierając peruki do ról filmowych i na oficjalne wydarzenia. Niedawno postanowiła jednak zrobić wyjątek, publikując na Instagramie zdjęcie w naturalnej fryzurze.

Nicole Kidman w eleganckiej czarnej sukni, z długimi blond włosami, stoi na tle niebieskiej ściany z białymi literami.
Nicole KidmanAXELLE/BAUER-GRIFFINGetty Images

Nicole Kidman to jedna z największych gwiazd filmowych na świecie. Zagrała w ponad 70 filmach, jest zdobywczynią kilkudziesięciu nagród w tym Oscara, Złotego Globu, Emmy i BAFTA. Widzowie znają ją z występów u największych reżyserów. Brawurowo odegrała swoje bohaterki m.in. w "Oczach szeroko zamkniętych", "Moulin Rouge!", "Godzinach" czy "Dogville".

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Nicole Kidman: tajemnica jej urody. Mało kto o tym wie

Nicole Kidman od lat wzbudza zainteresowanie swoją urodą. Aktorka była swego czasu podejrzewana o nadmierne korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej, jednak w wywiadach stanowczo zaprzeczała operacjom plastycznym. Przyznała się jedynie do używania botoksu, choć w ostatnich latach pojawiły się spekulacje, że postanowiła całkowicie zrezygnować z tego rodzaju zabiegów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Kidman od dawna nie pokazuje na ekranie swoich naturalnych włosów. Według doniesień aktorka w niemal każdym filmie czy serialu nosi peruki. Widzowie szczególnie zwrócili na to uwagę w serialu Netfliksa "Para idealna". W mediach społecznościowych nie brakowało krytyki dotyczącej jakości fryzury. "Dlaczego dali Nicole Kidman taką okropną perukę? Zasługuje na coś lepszego!" - pisali użytkownicy. Pojawiły się również bardziej dosadne komentarze, w których słabej jakości perukę określono mianem "przestępstwa".

Australijska gwiazda niechętnie komentuje kwestię peruk. Gdy w 2018 roku dziennikarz zapytał ją o włosy, odpowiedziała krótko, uznając pytanie za "okropne".

Kobieta z długimi, kręconymi blond włosami uśmiecha się, ubrana w błyszczącą, srebrną sukienkę na ramiączkach.
Nicole Kidman w latach 90-tychKyprosGetty Images

Nicole Kidman pokazała swoje prawdziwe włosy

Do tej pory naturalne włosy Nicole Kidman można było zobaczyć jedynie na ukradkowych zdjęciach wykonanych przez paparazzich. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek i sama opublikowała fotografię, na której najprawdopodobniej pozuje w swojej naturalnej fryzurze.

Na zdjęciu zamieszczonym na Instagramie widać wyraźnie zrelaksowaną Kidman, otoczoną sielankową zielenią, z końmi w tle. W komentarzach szybko pojawiły się entuzjastyczne reakcje fanów: "Zawsze przepiękna", "Perfekcyjna", "Uwielbiam twoje loki" - czytamy.

Kobieta w jasnoniebieskiej koszuli i dżinsach opiera się o drewniany płot, patrząc w górę; za nią widać zieloną łąkę z pasącymi się końmi i drzewa na horyzoncie.
Nicole Kidmaninstagram.com/nicolekidmanmateriały prasowe


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