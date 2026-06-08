Nicole Kidman to jedna z największych gwiazd filmowych na świecie. Zagrała w ponad 70 filmach, jest zdobywczynią kilkudziesięciu nagród w tym Oscara, Złotego Globu, Emmy i BAFTA. Widzowie znają ją z występów u największych reżyserów. Brawurowo odegrała swoje bohaterki m.in. w "Oczach szeroko zamkniętych", "Moulin Rouge!", "Godzinach" czy "Dogville".

Nicole Kidman: tajemnica jej urody. Mało kto o tym wie

Nicole Kidman od lat wzbudza zainteresowanie swoją urodą. Aktorka była swego czasu podejrzewana o nadmierne korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej, jednak w wywiadach stanowczo zaprzeczała operacjom plastycznym. Przyznała się jedynie do używania botoksu, choć w ostatnich latach pojawiły się spekulacje, że postanowiła całkowicie zrezygnować z tego rodzaju zabiegów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Kidman od dawna nie pokazuje na ekranie swoich naturalnych włosów. Według doniesień aktorka w niemal każdym filmie czy serialu nosi peruki. Widzowie szczególnie zwrócili na to uwagę w serialu Netfliksa "Para idealna". W mediach społecznościowych nie brakowało krytyki dotyczącej jakości fryzury. "Dlaczego dali Nicole Kidman taką okropną perukę? Zasługuje na coś lepszego!" - pisali użytkownicy. Pojawiły się również bardziej dosadne komentarze, w których słabej jakości perukę określono mianem "przestępstwa".

Australijska gwiazda niechętnie komentuje kwestię peruk. Gdy w 2018 roku dziennikarz zapytał ją o włosy, odpowiedziała krótko, uznając pytanie za "okropne".

Nicole Kidman w latach 90-tych Kypros Getty Images

Nicole Kidman pokazała swoje prawdziwe włosy

Do tej pory naturalne włosy Nicole Kidman można było zobaczyć jedynie na ukradkowych zdjęciach wykonanych przez paparazzich. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek i sama opublikowała fotografię, na której najprawdopodobniej pozuje w swojej naturalnej fryzurze.

Na zdjęciu zamieszczonym na Instagramie widać wyraźnie zrelaksowaną Kidman, otoczoną sielankową zielenią, z końmi w tle. W komentarzach szybko pojawiły się entuzjastyczne reakcje fanów: "Zawsze przepiękna", "Perfekcyjna", "Uwielbiam twoje loki" - czytamy.

Nicole Kidman instagram.com/nicolekidman materiały prasowe



