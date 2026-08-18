Od lat marzył o tej roli. Znamy datę premiery widowiska Marvela

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Ku wielkiej radości wielbicieli widowisk Marvela powstaje długo wyczekiwany film o przygodach Ghost Ridera. Podczas tegorocznego San Diego Comic Con Kevin Feige ujawnił, że w rolę kultowej postaci wcieli się Ryan Gosling, który w tym roku znowu zachwycił publiczność - tym razem w "Projekcie Hail Mary".

Ryan Gosling w garniturze w kratę, jasnoróżowej koszuli i bordowym krawacie na tle rozmytego napisu.
Ryan Gosling Kristina Bumphrey/VarietyGetty Images

"Ghost Rider": Ryan Gosling wymarzył sobie tę rolę

Wcielenie się w postać Ghost Ridera od dawna było marzeniem aktora. Swoje zainteresowanie rolą kultowego i poszukującego zemsty motocyklisty w Kinowym Uniwersum Marvela wyraził już w 2022 roku. Swego czasu w podcaście "Happy Sad Confused" Josha Horowitza aktor wyjawił, że "odbyły się rozmowy".

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"Nadzieja umiera ostania" - stwierdził Ryan Gosling w trakcie rozmowy. "Odbyły się pewne rozmowy. To skomplikowana sytuacja".

Ryan Gosling będzie drugim aktorem grającym Ghost Ridera na dużym ekranie. Wcześniej w płonącego motocyklistę w dwóch filmach studia Sony wcielił się Nicolas Cage. Legenda kina zadebiutowała w roli motocyklowego kaskadera Johnny'ego Blaze'a w filmie z 2007 roku.

"Ghost Rider": znamy datę premiery wyczekiwanego filmu

"Ghost Rider" z Ryanem Goslingiem zadebiutuje w kinach 28 lipca 2028 roku. Będzie to trzecia produkcja Marvela w tym czasie - 5 maja wystartują nowi "X-Meni", a 15 grudnia trzecia odsłona "Czarnej Pantery".

"Ghost Rider" będzie kolejnym projektem Goslinga ze studiem należącym do Disneya. W maju 2027 r. w kinach zadebiutuje nowy film z uniwersum "Gwiezdnych wojen" - "Star Wars: Starfighter".

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