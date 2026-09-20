Od jednej myśli do wielkiego widowiska. Najdroższy film w historii

Całość narodziła się z jednej sceny

U podstaw całego tego spektaklu leży jednak zaskakująco prosta obserwacja. "Źródłem każdej tragedii jest perspektywa" - mówi Na Hong-jin, opisując ideę, która stała się fundamentem filmu.

"Witajcie w Hope" zaczyna się jak opowieść o tajemniczym stworzeniu terroryzującym niewielką społeczność, ale szybko przeradza się w znacznie większą historię o spotkaniu dwóch całkowicie różnych światów. Reżyser przyznaje, że pierwsza wersja pomysłu była o wiele prostsza. "Pierwszym obrazem, jaki miałem w głowie dla tego filmu, był ktoś oglądający wiadomości w restauracji. Widzi, że dzieje się coś katastrofalnego, po czym uświadamia sobie, że to rozgrywa się tuż obok, na jego własnym podwórku" - wspomina.

Z tej jednej sceny narodziła się historia Hope Harbor - miasteczka położonego w pobliżu koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej. Kiedy mieszkańcy zaczynają zgłaszać tajemnicze ataki, lokalna policja próbuje ustalić, z czym właściwie ma do czynienia. Szybko okazuje się jednak, że to, co dzieje się w Hope, wykracza daleko poza wyobrażenia mieszkańców o niebezpieczeństwie…

Największa produkcja w jego karierze

Na Hong-jin chciał, aby "Witajcie w Hope" było kinem akcji realizowanym z rozmachem, ale jednocześnie zachowało fizyczność i energię widowiska powstającego przed kamerą. Ekipa filmowa pracowała m.in. w Rumunii, wykorzystując dzikie tereny Parku Narodowego Retezat. Samo dotarcie na plan wymagało wielogodzinnej podróży z Bukaresztu, a następnie kolejnych godzin jazdy górskimi, nieutwardzonymi drogami.

W tych warunkach powstały jedne z najbardziej spektakularnych sekwencji filmu: pościgi samochodowe, sceny z udziałem koni i motocykli, strzelaniny oraz rozbudowane sceny walki. Jednym z największych wyzwań była realizacja sekwencji katastrofy z udziałem cysterny. "Kręciliśmy niebezpieczne, szalone sekwencje akcji - cwałujące konie, pędzące motocykle, ciężki ogień z broni palnej i eksplozje. To było wycieńczające" - mówi reżyser.

"Witajcie w Hope" jest największą produkcją w dotychczasowej karierze Na Hong-jina, ale u jej podstaw znajduje się motyw dobrze znany widzom jego wcześniejszych filmów. Bohaterowie zostają postawieni w sytuacji, której nie rozumieją, a widz razem z nimi próbuje odkryć, co właściwie się wydarzyło i komu można zaufać. Tym razem do tego charakterystycznego dla reżysera świata niepewności dochodzi jednak zupełnie nowy element - spotkanie dwóch na pozór zupełnie innych światów.

Mimo to Na Hong-jin nie traktował filmu przede wszystkim jako widowiska science fiction. "Nie podszedłem do projektu tego filmu jak do spektaklu sci-fi. Dla mnie był to dramat między żywymi istotami i na tym skupiłem się najbardziej" - podkreśla.

"Witajcie w Hope": Fabuła

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

"Witajcie w Hope" tylko w kinach od 30 października.

"Witajcie w Hope" [trailer 2] materiały dystrybutora



