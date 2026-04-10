Michael Carmen Pitt urodził się 10 kwietnia 1981 w West Orange, w stanie New Jersey. Choć ze względu na nazwisko wiele osób wiązało go z Bradem Pittem, aktorzy nie mają ze sobą nic wspólnego. Ojciec Michaela, Donald B. Pitt, był mechanikiem samochodowym, natomiast matka, Eleanor Carol DeMaio, pracowała jako kelnerka.

Michael Pitt: wyjazd z New Jersey i marzenia o aktorstwie

O tym, że chce zostać aktorem, Michael zadecydował w wieku 16 lat. Wyjechał wtedy do Nowego Jorku i początkowo używał panieńskiego nazwiska matki, by uniknąć niepotrzebnych skojarzeń.

Po raz pierwszy na ekranie można było zobaczyć go w 1998 roku. Pojawił się jako tańczący student w filmie "Klub 54" z udziałem takich gwiazd, jak Salma Hayek, Ryan Phillippe oraz Mike Myers. W tym samym roku wystąpił także w "Hi-Life" oraz jednym odcinku serialu "Prawo i porządek".

Pierwszy rozgłos przyniosła mu rola w produkcji Warner Bros. "Jezioro marzeń". Od 1999 do 2000 roku wcielał się w postać Henry'ego Parkera. Na kolejną szansę nie musiał długo czekać - trzy lata później oglądaliśmy go w odważnym dramacie "Marzyciele" Bernardo Bertolucciego. Pitt pokonał aż dwustu kandydatów i otrzymał rolę amerykańskiego studenta, który przyjeżdża do Paryża. Jego bohater, Matthew, szybko zaprzyjaźnia się tam z Francuzką Isabelle (Eva Green) oraz jej bratem bliźniakiem Théo (Louis Garrel). Młodzi ludzie eksplorują swoją cielesność i badają granice.

Michael Pitt, Eva Green i Louis Garrel

Pitt zaśpiewał również utwór "Hey Joe", który jest w filmie motywem przewodnim. Nie był to jednak pierwszy raz, gdy zaprezentował swój muzyczny talent; od 2001 roku działał jako wokalista i gitarzysta rockowej grupy Pagoda.

Michael Pitt w symbolicznej opowieści o frontmanie Nirvany

W 2005 roku zagrał główną rolę w filmie "Ostatnie dni" Gusa Vant Santa, który opowiada o losach Kurta Cobaina. Reżyser zrezygnował z posługiwania się imieniem legendarnego muzyka i nazwał swojego bohatera Blake. Po kilkukrotnych spotkaniach z Courtney Love doszedł do wniosku, że bezpośredni film biograficzny byłby dla niej "zbyt bolesny".

"Po prostu pozwoliliśmy puścić wodze naszej wyobraźni. Nie wiedzieliśmy wtedy zbyt dużo. Tylko to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w mediach. W Portland pojawili się ludzie, którzy twierdzili, że posiadają informacje na temat Kurta, ale my chcieliśmy zbudować postać Blake'a w dużej mierze w oparciu o naszą wyobraźnię. Staraliśmy się użyć wszystkich możliwych środków, by go stworzyć" - wyjaśnił van Sant.

Pitt występuje jako artysta, który wspiął się na szczyty sukcesu i teraz samotnie dźwiga na swoich barkach ciężar utrzymania kilku rodzin, a starzy przyjaciele odzywają się tylko, gdy czegoś potrzebują. Zwłaszcza pieniędzy. "Ostatnie dni" przedstawia kilka godzin z życia Blake'a, które spędza on w drewnianym domku na odludziu, uciekając od własnego życia.

Pozycję w aktorskim świecie utwierdziła rola Jamesa "Jimmy'ego" Darmody w serialu "Zakazane imperium". W gwiazdorskiej obsadzie produkcji znalazł się także Steve Buscemi i Stephen Graham.

Mocne zarzuty i skandale

W ostatnich latach nad aktorem zbierają się ciemne chmury, a zamiast o kolejnych rolach mówi się przede wszystkim o kontrowersjach. W maju 2025 roku policja postawiła mu poważne zarzuty, które związane są z incydentami mającymi miejsce między kwietniem 2020 a sierpniem 2021 roku. Za najcięższe z nich, napaść na ówczesną partnerkę, grozi kara pozbawienia wolności od pięciu do aż 25 lat. Aktor jednak nie przyznał się do winy i opuścił areszt po wpłaceniu 100 tysięcy dolarów kaucji.

O jego wybrykach było głośno również w lipcu 2022 roku, kiedy został zatrzymany za napaść i drobną kradzież. Dwa miesiące później skierowano go na obserwację psychiatryczną, gdyż rzucał z dachu rozmaitymi przedmiotami w przechodniów.

Choć te wybryki wpłynęły na jego reputację w Hollywood, nadal co jakiś czas pojawia się na ekranie. W 2023 roku wystąpił w kryminale "Gad" u boku Benicio del Toro, Alicii Silverstone i Justina Timberlake'a oraz thrillerze "Granica mroku" z Seanem Pennem. W tym roku do kin trafi kanadyjski horror "Ithaqua" z jego udziałem. Na ten moment jednak szczegóły filmu Caseya Walkera ("Pustka", "Dobry sposób na śmierć") są owiane tajemnicą.

