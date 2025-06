Lato w pełni, a z nim nieodparta chęć na beztroskie chwile, słońce i romanse! Jeśli szukasz idealnych filmów, które przeniosą cię w świat wakacyjnych uniesień i miłosnych perypetii, dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy listę niezapomnianych produkcji, w których upalne dni i gorące uczucia grają główne role!

"Tamte dni, tamte noce" (2017), reż. Luca Guadagnino

Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman to błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, który spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką - Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch.

Choć wydaje się, że obycie, wykształcenie oraz talent Elia tworzą dorosłego mężczyznę, to wciąż wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć, zwłaszcza gdy mowa jest o miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odurzającą siłę wzajemnego przyciągania. Cóż, tego lata z pewnością nie zapomną na długo.

"Mamma Mia!" (2008), reż. Phyllida Lloyd

Nic tak cudownie nie kojarzy się z latem i wakacjami jak greckie wysepki otoczone lazurową wodą. A jeśli dodamy do tego miłość, wesele i muzykę zespołu ABBA, to otrzymamy idealną mieszankę na przeuroczy wieczór!

W rolach głównych: Meryl Streep , Pierce Brosnan , Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Amanda Seyfried, Christine Baranski i Dominic Cooper.

Donna prowadzi mały hotelik na jednej z greckich wysp. Samotnie wychowuje córkę, która znalazła miłość swojego życia i pragnie wyjść za mąż. Oczywiście jest to ogromny powód do radości, dopóki Sophie nie stwierdza, że chciałaby, żeby ojciec poprowadził ją do ołtarza. Zazwyczaj nie jest to problemem, jednak do dziś nie wie, kim właściwie on jest. Znajduje pamiętnik matki, z którego dowiaduje się, że potencjalnych kandydatów jest aż trzech! Postanawia do każdego z nich wysłać zaproszenie na ślub. Dla Donny jest to spory szok, a wspomnienia sprzed lat wracają z ogromną siłą.

A jeśli jeden film to za mało, to nasi ulubieńcy powrócili także w filmie "Mamma Mia: Here We Go Again"!

"Palm Springs" (2020), reż. Max Barbakow

A co powiecie na "Dzień świstaka", ale w nowym wydaniu? Beztroski Nyles (Andy Samberg ) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.

"Listy do Julii" (2010), reż. Gary Winick

Kolejny film z istotną rolą Amandy Seyfried , której nie można odmówić uroku, gdy pojawia się w podobnych produkcjach!

Sophie i Victor (Gael Garcia Bernal) wyruszają z tłocznego Nowego Jorku w wakacyjną podróż do słonecznej Italii. Zatrzymują się w Weronie, jednak magia tego miasta zdaje się nie mieć większego wpływu na mężczyznę. Victor, poszukując niezwykłych smaków do swojej przyszłej restauracji, mało interesuje się nie tylko historią miasta, ale i narzeczoną.

Sophie nie ma zamiaru marnować czasu i postanawia przyłączyć się do wolontariuszek, odpowiadających na listy z pytaniami o miłość przysyłane na adres domu Julii Kapuleti. Gdy znajduje list z 1951 roku, postanawia na niego odpowiedzieć, odnaleźć autorkę i pomóc jej w odszukaniu utraconej miłości. Plan udaje się w 110 proc., bo gdy Sophie pomaga Claire, sama zaczyna rozumieć, że jej prawdziwą miłością może być ktoś zupełnie inny. Czy przystojny Charlie pomoże Sophie dać się ponieść magii Werony?

"Hotel Marigold" (2012), reż. John Madden

Grupa emerytowanych Anglików wyrusza w podróż do Indii, zachęcona obietnicą wakacji w luksusowym hotelu. Niestety dali się skusić na ładne obrazki z ulotek. Gdy na miejscu okazuje się, że "luksusowy hotel" jest rozpadającą się ruiną, emeryci postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce...

Każda z postaci jest niezwykle barwna, a film zachwyca niesamowicie pozytywną energią. Jedno jest pewne - następnym razem uważnie przeczytacie ofertę biura podróży, chyba że lubicie niespodzianki!

W rolach głównych możemy oglądać m.in. Judi Dench , Maggie Smith , Toma Wilkinsona, Deva Patela.