Od cichej nadziei po emocjonalny nokaut. Polski film poruszy najtwardsze serce

Wielka rola Agnieszki Grochowskiej

Reżyser Maciej Sobieszczański stworzył poruszającą, brutalnie prawdziwą, lecz niepozbawioną czułości historię walki o marzenia, rodzinę i miłość. Będąca w jej centrum Agnieszka Grochowska zbudowała rolę złożoną z determinacji i nadziei. Jej bohaterka - matka dwóch dorastających synów - to kobieta zdecydowana, by wyrwać rodzinę z zamkniętego kręgu milczenia i przemocy. Zmaga się nie tylko z rzeczywistością, ale też z własnymi decyzjami i ich ceną.

Reklama

"Na przekór swoim słabościom, a może właśnie w nich, znajduje ogromną siłę i determinację. Stojąc na krawędzi, decyduje się podjąć walkę. Walkę o rodzinę, o swoje dzieci, ale przede wszystkim o siebie" - mówi o swojej postaci Grochowska.

"To aktorka, która potrafi budować wiarygodnie postaci, balansujące na krawędzi własnej wytrzymałości, nie gubiąc dla nich współczucia i zrozumienia. Jej dojrzała emocjonalność pozwala na wypełnienie filmowej Agnieszki wewnętrzną prawdą o szczególnej wartości" - dodaje Maciej Sobieszczański.

W tej opowieści o przyspieszonym dojrzewaniu szczególne miejsce zajmuje Konrad (Julian Świeżewski), trener starszego syna Agnieszki, Dawida. Najprostszymi gestami pokazuje jej, że nawet w niedoskonałym świecie można znaleźć przestrzeń na empatię i normalność. Jego obecność uświadamia Agnieszce, że być może jeszcze nie wszystko stracone.

Dwaj młodzi debiutanci błyszczą na ekranie

Reżyser, nagradzany wcześniej m.in. za "Zgodę", buduje świat z pozornie zwyczajnych sytuacji. Natomiast każda z nich odsłania coś istotnego: o lojalności, wstydzie, dumie i bezwarunkowej miłości. "Brat" to historia rodziny, w której każdy walczy - na swój sposób - o bliskość, której nikt nie potrafi do końca nazwać.

Obok Grochowskiej i Świeżewskiego na ekranie pojawiają się Tomasz Schuchardt i Jacek Braciak. W rolach głównych zadebiutują na wielkim ekranie w świetnym stylu młodzi aktorzy, Filip Wiłkomirski i Tytus Szymczuk, wybrani przez reżysera w wielomiesięcznym castingu na zawodach i w klubach judo.

"Braterstwo to niewidzialna nić, która - jeśli mamy szczęście - prowadzi nas przez życie i pomaga przetrwać. Szukałem chłopców, których musiałem połączyć taką symbiotyczną więzią. Obaj bardzo szybko się ze sobą związali, jeszcze podczas prób stali się jednym organizmem. Z uwagi na swoje sportowe zaplecze nie bali się wyzwań i co najważniejsze porażek. Myślę, że traktowali mnie jak swojego trenera, który daje im niecodzienne zadania. Stworzyliśmy dla nich bezpieczną przestrzeń do zabawy a oni nam zaufali. To była wielka przyjemność" - mówi o nich Maciej Sobieszczański.

Film będzie prezentowany w ramach konkursu głównego jubileuszowej 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Brat": Fabuła filmu

"Brat" to poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad - jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę... albo ją ocalić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Brat" [trailer] materiały prasowe

Film wyprodukowała Apple Film w koprodukcji z moloko film, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz studiem postprodukcyjnym Orka przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, Gdańskiego Funduszu Filmowego. Partnerem filmu jest Miasto Żyrardów.